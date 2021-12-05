Гороскоп везения и удачи в Год Тигра: кому из знаков Зодиака в 2022 году будет все 12 месяцев несказанно везти

Каждый год готовит для людей что-то новое. Стоит отметить, что представителя каждого знака Зодиака ждет что-то особенное: кого-то ждет успех на работе и карьерный рост, у кого-то будет идеальная личная жизнь, кто-то сможет завести огромное количество знакомств. Но некоторые знаки Зодиака преуспеют абсолютно во всех сферах, и им будет везти на протяжении всего календарного года.
В список таких везунчиков вошли все те, кто являются представителями следующих знаков Зодиака: Телец, Рак, Дева, Овен и Водолей. Сила планет будет помогать именно этим людям. Считается, что именно их будет преследовать удача во всем 2022 году, и Водяной Тигр будет благосклонен именно по отношению к ним.
Тельцы и Раки продолжат так же усердно работать, как в этом году. Тигр, являющийся справедливым животным, который видит всю картину происходящего, вознаградить всех Тельцов и Раков за это. Помимо этого, хищник сам является трудолюбивым животным, которое любит всех, кто не ленится и стремится к своим целям.
Девы и Овны очень близки Тигру по характеру. Все представители этих знаков Зодиака очень умны и сообразительны, а также эмоциональны. Они, как и символ приходящего года, умеют распоряжаться разумом и эмоциями и расставлять приоритеты, именно поэтому их будет преследовать удача на протяжении всего года.
Водолеи, в свою очередь, противоположны Тигру, но их тоже ждет удачный год. Это связано с тем, что Тигру нравится спокойствие, и олицетворением именно этого качества являются все Водолеи. Вести все свои дела в тихой обстановке и придавать всему этому творческую нить нравятся символу 2022 года, поэтому он будет очень снисходителен ко всем ним.