Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гороскоп везения и удачи в Год Тигра: кому из знаков Зодиака в 2022 году будет все 12 месяцев несказанно везти

7:00:2012/5/2021
0

Астрологи опубликовали гороскоп везения и удачи на 2022 год для каждого знака Зодиака.

2022 год станет особенным для представителей многих знаков Зодиака. Фото: Pixabay
2022 год станет особенным для представителей многих знаков Зодиака. Фото: Pixabay

Каждый год готовит для людей что-то новое. Стоит отметить, что представителя каждого знака Зодиака ждет что-то особенное: кого-то ждет успех на работе и карьерный рост, у кого-то будет идеальная личная жизнь, кто-то сможет завести огромное количество знакомств. Но некоторые знаки Зодиака преуспеют абсолютно во всех сферах, и им будет везти на протяжении всего календарного года.

В список таких везунчиков вошли все те, кто являются представителями следующих знаков Зодиака: Телец, Рак, Дева, Овен и Водолей. Сила планет будет помогать именно этим людям. Считается, что именно их будет преследовать удача во всем 2022 году, и Водяной Тигр будет благосклонен именно по отношению к ним.

Тельцы и Раки продолжат так же усердно работать, как в этом году. Тигр, являющийся справедливым животным, который видит всю картину происходящего, вознаградить всех Тельцов и Раков за это. Помимо этого, хищник сам является трудолюбивым животным, которое любит всех, кто не ленится и стремится к своим целям.

Девы и Овны очень близки Тигру по характеру. Все представители этих знаков Зодиака очень умны и сообразительны, а также эмоциональны. Они, как и символ приходящего года, умеют распоряжаться разумом и эмоциями и расставлять приоритеты, именно поэтому их будет преследовать удача на протяжении всего года.

Водолеи, в свою очередь, противоположны Тигру, но их тоже ждет удачный год. Это связано с тем, что Тигру нравится спокойствие, и олицетворением именно этого качества являются все Водолеи. Вести все свои дела в тихой обстановке и придавать всему этому творческую нить нравятся символу 2022 года, поэтому он будет очень снисходителен ко всем ним.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кому повезетгороскоп на годудача знакам зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будет ли следующий год удачным для вашего знака Зодиака?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В штамме «омикрон» обнаружили фрагмент человеческого генома. В других вариантах коронавируса такого не было
7:01:05 12/5/2021
В штамме «омикрон» обнаружили фрагмент человеческого генома. В других вариантах коронавируса такого не было
Гороскоп везения и удачи в Год Тигра: кому из знаков Зодиака в 2022 году будет все 12 месяцев несказанно везти
7:00:20 12/5/2021
Гороскоп везения и удачи в Год Тигра: кому из знаков Зодиака в 2022 году будет все 12 месяцев несказанно везти
Три привычки приводят к образованию рака: Ученые рекомендуют изменить образ жизни, чтобы снизить риск онкологии
6:35:37 12/5/2021
Три привычки приводят к образованию рака: Ученые рекомендуют изменить образ жизни, чтобы снизить риск онкологии
Какие цвета в наряде категорически противопоказаны для встречи Нового 2022 года: нельзя использовать в одежде «кошачьи принты», агрессивные и неоновые тона
6:30:49 12/5/2021
Какие цвета в наряде категорически противопоказаны для встречи Нового 2022 года: нельзя использовать в одежде «кошачьи принты», агрессивные и неоновые тона
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 1151 человека, еще 100 ждут результаты ПЦР-тестов на 5 декабря
6:23:05 12/5/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 1151 человека, еще 100 ждут результаты ПЦР-тестов на 5 декабря
Рейс из Харгады в Екатеринбург отменили. Пассажиры сидели полдня бед воды и еды в аэропорту
6:02:21 12/5/2021
Рейс из Харгады в Екатеринбург отменили. Пассажиры сидели полдня бед воды и еды в аэропорту
Предсказания «казахской Ванги» Веры Лион на 2022 год: начнется ли война России с Китаем и другие прогнозы для всей страны
6:00:14 12/5/2021
Предсказания «казахской Ванги» Веры Лион на 2022 год: начнется ли война России с Китаем и другие прогнозы для всей страны
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек. Травмируются спасатели при подъеме тел погибших
5:51:10 12/5/2021
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек. Травмируются спасатели при подъеме тел погибших
Какие строгие запреты есть для каждого иудея на окончание Хануки-2021: кому нельзя работать и зажигать ханукальные свечи
5:30:38 12/5/2021
Какие строгие запреты есть для каждого иудея на окончание Хануки-2021: кому нельзя работать и зажигать ханукальные свечи
Сроки начала новой волны коронавируса назвал иммунолог: Новый год встретим без всплеска заболеваемости
5:22:26 12/5/2021
Сроки начала новой волны коронавируса назвал иммунолог: Новый год встретим без всплеска заболеваемости