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Праздник свечей: как правильно поздравлять и что говорить в каждый день Хануки?

8:00:5912/5/2021
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Ханука-2021 празднуется с 28 ноября по 6 декабря, и важно знать, как правильно поздравлять с этим великим иудейским праздником.

Ханука празднуется на протяжении восьми дней. Фото: Pixabay
Ханука празднуется на протяжении восьми дней. Фото: Pixabay

Ханука входит в число самых важных праздников для каждого еврея, потому что именно она является символом победы добра над злом. Стоит отметить, что она отмечается и в других странах. Однако, делая это, не все знают полный список традиций, связанными с еврейской культурой. Так, важно знать, как правильно поздравлять и что говорить в каждый из восьми дней Хануки с вечера 28 ноября по вечер 6 декабря.

Главной фразой для каждого иудея на эти восемь дней станут: Ханука Самэах! Веселой Хануки! (חנוכה שמח !). Именно этими словами необходимо поздравлять всех евреев и говорить именно их, если вы встречаете где-либо в повседневной жизни человека, исповедующего иудейство. Эти слова считаются поздравлением с великим праздником, и говоря их, вы проявляете уважение к чужой культуре.

Говорить это можно на протяжении всех восьми дней, в которые зажигаются свечи. Этот праздник является одним из самых искренних и светлых во всем мире, поэтому поздравлять можно и обычными словами, говоря о победе добра над злом. Обычно в эти дни ничего не желают друг другу, потому что именно в эту неделю все евреи очень радуются наступлению Хануки, но если у вас есть что сказать, то вы можете пожелать им все, что вы хотите.

Стоит уделить внимание, что Хануку еще называют детским праздником. Связано это с тем, что основное внимание в эту неделю уделяют младшему поколению. Они не учатся на протяжении всех восьми дней в школах и не ходят в детские сады. Практически каждый день родители приносят в дом сладости и подарки. Поэтому если у ваших знакомых иудеев есть дети, вам, в первую очередь, необходимо купить им подарки и не приходить в дом с пустыми руками.

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