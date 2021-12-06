Бустеры АстраЗенека или Пфайзер безопасны и повышают иммунитет при введении после двух доз: испытания

По данным первое рандомизированное испытание бустеров, вводимых после двух доз любой из вакцин, опубликовано в The Lancet.
ChAd в настоящее время развернут более чем в 180 странах, а BNT - более чем в 145 странах. Две дозы ChAd и BNT показали 79% и 90% защиту соответственно от госпитализации и смерти через шесть месяцев в нескольких исследованиях. Однако защита от заражения COVID-19 со временем ослабевает. Это заставило задуматься о дополнительных средствах защиты наиболее уязвимых слоев населения, снижении нагрузки на службы здравоохранения и смягчении экономических последствий. Однако существует мало данных о сравнительной безопасности вакцин против COVID-19 и иммунных ответах, которые они стимулируют при введении третьей дозы, пишет medicalxpress.com.
В исследовании COV-BOOST изучались безопасность, иммунный ответ (иммуногенность) и побочные эффекты (реактогенность) семи вакцин при использовании в качестве третьего бустерного укола. Изучаемые вакцины: ChAd, BNT, NVX-CoV2373 (Novavax
«Данные о побочных эффектах показывают, что все семь вакцин безопасны для использования в качестве 3-х доз, с приемлемыми уровнями воспалительных побочных эффектов, таких как боль в месте инъекции, мышечная болезненность, утомляемость. В то время как все вакцины повышали иммуногенность спайкового белка после двух доз AstraZeneca, только AstraZeneca, Pfizer -BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen и Curevac сделали это после двух доз Pfizer-BioNTech », - комментирует профессор Сол Фауст, руководитель исследования и директор Центра клинических исследований NIHR, Университетская больница Саутгемптона, Фонд NHS.
«Действительно обнадеживает то, что широкий спектр вакцин, использующих различные технологии, демонстрирует преимущества в качестве третьей дозы по сравнению с AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Это дает уверенность и гибкость в разработке бустерных программ здесь, в Великобритании и во всем мире, с другими факторами, такими как предложение цепочка и логистика также играют роль ", - добавляет профессор Фауст.
«Важно отметить, что эти результаты относятся только к этим вакцинам как к усилителям двух первичных прививок и к иммунному ответу, который они вызывают через 28 дней. Дальнейшая работа позволит получить данные через три месяца и один год после того, как люди получат их ревакцинации, которые дадут представление об их влиянии на долгосрочную защиту и иммунологическую память. Мы также изучаем две вакцины у людей, которым была введена третья доза через 7-8 месяцев, хотя результаты не будут доступны до нового года ».
Было проведено рандомизированное испытание фазы 2 семи бустерных вакцин, при этом третьи дозы вводились через 10-12 недель после начальных двухдозовых курсов ChAd или BNT. В испытании приняли участие 2878 человек с хорошим здоровьем, набранных в 18 учреждениях Великобритании в период с 1 по 30 июня 2021 года. Участники получили первые дозы ChAd или BNT в декабре 2020 года, январе или феврале 2021 года, а вторые дозы - не менее чем за 70 дней до включения в исследование. ЧАД и минимум 84 дня для BNT. Около половины участников получили две дозы ChAd и половина - две дозы BNT. В качестве контрольной вакцины использовалась менингококковая конъюгированная вакцина (MenACWY).
Участники были в возрасте 30 лет и старше, примерно половина из них - в возрасте 70 лет и старше. Средний возраст участников, получивших ЧАД, составлял 53 года в младшей возрастной группе и 76 лет в старшей возрастной группе. Средний возраст BNT составил 51 и 78 лет соответственно.
Тринадцать экспериментальных и контрольных групп испытания (семь вакцин плюс три в половинной дозе и 3 контрольные группы) были разделены на три группы участников, по шесть участков на группу. Группа А получала NVX, половинную дозу NVX, ChAd или контроль. Группа B получала BNT, VLA, половинную дозу VLA, Ad26 или контроль. Группа C получала Moderna, CVn, который был исключен из дальнейшей клинической разработки в октябре 2021 года, половинную дозу BNT или контроль.
Основными исходами были побочные эффекты через семь дней после бустера и уровни антител, нацеленных на спайковый белок на поверхности клеток вируса COVID-19, что позволяет им проникать в клетки человека, через 28 дней по сравнению с контролем. Вторичные результаты включали ответ Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунном ответе на вирусную инфекцию и кажутся важными для контроля тяжести заболевания, на варианты дикого типа, альфа, бета и дельта. Как известно, опосредованный антителами иммунитет и Т-клеточный ответ важны для эффективности вакцины.
Повышение уровня антител против спайкового белка через 28 дней варьировалось в зависимости от вакцины. После двух доз ChAd они варьировались от 1,8 до 32,3 раза в зависимости от использованной бустерной вакцины. После двух доз BNT диапазон увеличился в 1,3–11,5 раз. Сообщалось о значительных Т-клеточных ответах в нескольких комбинациях.
Через 28 дней все результаты ревакцинации были одинаковыми для участников в возрасте 30-69 лет и людей в возрасте 70 лет и старше. Авторы предупреждают, что коэффициенты буста следует интерпретировать с осторожностью, потому что они относятся к иммуногенности, а не к защите от болезней, а взаимосвязь между уровнями антител на 28 день и долговременной защитой и иммунологической памятью неизвестна.
Реакции на все семь вакцин были одинаковыми, чаще всего сообщалось об утомляемости, головной боли и боли в месте инъекции. Об этом чаще сообщали люди в возрасте 30–69 лет. 912 из 2878 участников испытали в общей сложности 1036 побочных эффектов - помимо этих побочных эффектов, 24 из которых были тяжелыми.
У исследования есть несколько ограничений. Из-за сроков пандемии и необходимости сбора данных для информирования политики в сентябре 2021 года интервал между второй и третьей дозами у некоторых участников был короче, чем между их первыми двумя дозами. Несколько исследований показали, что более длительный период времени между первой и второй дозами может улучшить иммуногенность, в том числе улучшить реакцию антител, когда начальные дозы BNT разнесены на 12 недель, а не на 3 недели. Это может означать, что повышение иммунитета ниже, чем при использовании более длительных интервалов дозирования. Это исследуется в рамках пробной поправки, в которой третьи дозы вакцины предлагаются людям, которые ранее получали контрольную вакцину.
Набор только людей старше 30 лет ограничивает возможность обобщения результатов на более молодые возрастные группы, поскольку исследования в целом показали, что вакцины, как правило, вызывают более сильный иммунный ответ у молодых людей и несколько более высокий уровень побочных эффектов. Участники также были в основном белыми. Не все вакцины можно было рандомизировать вместе из-за дизайна испытаний, ограниченного сравнения между группами на местах и логистических проблем, которые означали, что не все вакцины можно было тестировать при половинной дозе. Дальнейший анализ позволит сравнить вакцины в разных группах.