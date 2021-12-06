Вакцинам от коронавируса уже год, а лекарства до сих пор не найдено

После года вакцинации, направленной на предотвращение COVID, лечения людей, инфицированных этим вирусом, мало, большинство из которых ограничено использованием в больницах и чрезвычайно дорого.
Вот несколько вариантов лечения, доступных пациентам с COVID, и их доступность, пишет medicalxpress.com.
Таблетки.
Это мечта каждого врача: выписать таблетку после положительного результата теста, чтобы успокоить COVID и избежать серьезных заболеваний, но безопасных и очень эффективных таблеток против COVID еще предстоит найти.
Наиболее продвинутыми препаратами являются молнупиравир, разработанный Merck/MSD и продаваемый под названием Lagevrio, и Paxlovid от Pfizer.
Это противовирусные препараты, замедляющие развитие болезни за счет снижения способности вируса к размножению в организме.
Lagevrio был одобрен для использования в экстренных случаях в ЕС и находится в процессе авторизации в США.
Но в то время как предварительные результаты клинических испытаний в начале октября вселили надежды на лекарство, окончательные результаты, опубликованные Merck/MSD 26 ноября, были гораздо менее обнадеживающими.
Они показали, что Lagevrio сократило количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска, которые принимали его в начале болезни, на 30 процентов, а не вдвое, как предполагалось ранее.
Другие вопросы связаны с безопасностью лечения: теоретически его использование может привести к увеличению числа разновидностей вируса или даже вызвать рак, хотя американские эксперты сочли риски небольшими.
Представители органов здравоохранения США и ЕС изучают данные клинических испытаний паксловида, которые частично основаны на препарате ритонавир против ВИЧ.
Одним из преимуществ обоих противовирусных препаратов является то, что из-за того, как они действуют в организме, они вряд ли будут менее эффективными перед лицом новых вариантов COVID.
Это также единственное существующее до сих пор лечение, которое можно проводить вне больницы.
Синтетические антитела.
Антитела, которые естественным образом вырабатываются у здоровых людей для борьбы с инфекцией, можно создать в лаборатории и передать пациентам, но их высокая цена означает, что такая терапия не предназначена для общего использования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует лечение синтетическими антителами пожилым пациентам и людям с подавленной иммунной системой.
Ронапрев сочетает в себе синтетические моноклональные антитела, называемые казиривимабом и имдевимабом, и вводится путем однократной внутривенной инъекции.
Одна доза Ronapreve, разработанная лабораториями Regeneron и Roche, оценивается в 2000 долларов (1700 евро).
Другой усложняющий фактор заключается в том, что из-за того, как они работают в организме, синтетические антитела могут стать менее эффективными перед лицом новых вариантов.
30 ноября Regeneron объявил, что их лечение может снизить эффективность по сравнению с вариантом Omicron.
ВОЗ рекомендовала другие синтетические антитела для еще более критических пациентов, включая тоцилизумаб, продаваемый как Actemra или RoActemra компанией Roche, и сарилумаб, продаваемый Sanofi под названием Kevzara.
Эти молекулы являются иммунодепрессантами, и их следует назначать вместе с кортикостероидами.
В четверг Великобритания разрешила лечение моноклональными антителами под названием сотровимаб, которое производится Vir Biotechnology / GSK и должно иметь долгосрочные эффекты.
Кортикостероиды.
Кортикостероиды - это первое лечение, официально рекомендованное ВОЗ в сентябре 2020 года и предназначенное только для наиболее тяжело больных пациентов.
Он борется с воспалением, характерным для тяжелой формы COVID, снижая риск смерти и потребность в вентиляции.
А как насчет бедных стран?
По оценкам организации «Врачи без границ» (MSF), несколько дней лечения Lagevrio или Paxlovid обойдутся примерно в 700 долларов.
Pfizer и Merck подписали добровольные лицензионные соглашения, призванные облегчить распространение этих препаратов за пределами богатых стран после того, как они будут официально разрешены.
Но это только первый шаг для бедных систем здравоохранения к получению широкого доступа к лекарствам.