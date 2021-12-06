В Искитиме учитель ИЗО сильно ударил глухонемого ребенка во время урока из-за мела на полу

В Искитиме учитель ИЗО ударил школьника по спине из-за того, что на полу лежали крошки мела. Ребенок был глухонемым. Учительница попросила собрать его крошки мела с пола, ученик прислушался и начал выполнять поручение преподавателя, однако крошки оказались настолько маленькими, что учащемуся не удалось собрать их в полном объеме. Тогда учительница схватила его за одежду и ударила по спине, родители 13-летнего пострадавшего обратились в медучреждение, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей спины.
Все случилось в коррекционной школе. Известно, что в Искитиме расположены две коррекционные школы - №7 и №12, однако в каком именно учреждении произошел инцидент, пока неизвестно. Сейчас сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по данному факту.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Иванове медсестра, которая ввела 3-летнему ребенку инъекцию для смертной казни, избежала наказания. Оглашение приговора состояло 25 ноября, женщину признали виновной, однако ей удалось избежать наказания за совершенное преступление в связи с истечением сроков давности. Сторона обвинения запрашивала 2 года лишения свободы для медработника.