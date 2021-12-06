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«Как будто под номером, как в концлагере» : В Бердске активистка Наталья Слесарева обратилась к губернатору Травникову из-за QR-кодов и обязательной вакцинации от коронавируса

7:58:2112/6/2021,Алина Бурова
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Общественница заявила, что в мире есть огромная разница между вакцинированными и теми, кто не поставил прививку. По мнению Натальи Петровны, первые ведут себя крайне агрессивно, как будто им вкололи «озверин».

Наталья Слесарева неоднократно организовывала в Бердске пикеты по вопросам, привлекающих внимание граждан. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске все больше и больше людей интересуются сбором подписей против QR-кодов.

Напомним, что широкую общественную кампанию развернула партия КПРФ по всем городам России. Коммунисты заявили, что введение режима QR-кодов не имеет ничего общего с заботой о здоровье граждан, а напоминает попытку вторжения в личную жизнь человека.

Как стало известно «Курьер.Среда», в Бердске в отделении горкома в настоящее время собрано более 1600 подписей против QR-кодов. Депутат Аркадий Брагин заявил, что сбор продолжает осуществляться по будням с 12:00 до 18:00 на ул. Ленина, 16. Некоторые активисты интересовались общественным мнением граждан на улице и проводили опрос.

- Сейчас количество людей понижено. Подписи ставят не так активно. Как настроение будет, наши активисты могут вновь выйти на улицы,- отметил Брагин в беседе с редакцией 6 декабря.

К слову, одна из известных бердских активисток Наталья Слесарева заявила, что она также выступает против QR-кодов и помогает сбору подписей. Выходить в одиночный пикет общественница пока не видит смысла.

- Считаю, что эффект от сбора подписей будет, но только если их продолжат собирать на бумажном носителе. Интернету я не верю.  В целом, народ поддерживает эту позицию. Губернатору направила запрос, чтобы он мне прислал копию приказа подписанного с печатью о том, что идет обязательная вакцинация против коронавируса. Пока ответа нет, - сказала активистка 6 декабря.

Помимо этого Наталья Слесарева провела сравнение вакцинированных людей с теми, кто еще не поставил прививки. По мнению бердчанки, разница между этими двумя представителями общества велика.

- Те, кто вакцинированы «накидываются» на тех, кто не поставил прививку. Я им задаю вопрос: «Вы почему так себя агрессивно ведете? Вам что, «Озверин» поставили? Мы невакцинированные себя ведем спокойно и бесконфликтно все проводим. Вы вакцинированы, вы обезопасены, а чего кидаетесь на нас? Это не нормально». QR-коды, по моему предположению, ставятся людям, потому что их просто обезличивают. Как будто под номером идешь, как в концлагере,- выразила свое мнение о происходящей ситуации в стране бердская активистка Слесарева.

Отметим, что на сегодняшний день в Новосибирской области от коронавируса привито более 1 млн человек. Как заявил министр здравоохранения Константин Хальзов, массовая вакцинация продолжится.

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прививкапикетсбор подписейобщественное мнениевыступлениеQR кодкоронавирусВакцинация.Наталья СлесареваАндрей Травников
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