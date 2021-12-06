В Новосибирске годовалый малыш погиб, выпав из детской коляски

В Новосибирске ребенок 2020 года рождения выпал из коляски и умер. Все случилось 4 октября в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Зыряновская в Октябрьском районе. Сейчас Следственный комитет России по Новосибирской области проводит проверку по данному факту, соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Москве умер Олег Эмиров. Он являлся саунд-продюсером телеканала НТВ, музыкантом, который работал с большинством знаменитых групп и исполнителей: «Сплин», «Колибри» и Tequilajazzz. Об этом сообщила одна из музыкальных групп в социальных сетях. Эмирову был 51 год. А предварительной причиной смерти называются проблемы с сердцем.