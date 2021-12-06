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Друг Градского рассказал о пагубной привычке, которая сгубила композитора

8:24:4812/6/2021
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Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни своей жизни исполнитель провел в реанимационном отделении столичной больницы.

Друг Градского сообщил о его вредных привычках, которые вредили его организму. Фото: Первый канал.

Певец Анатолий Алешин, который являлся другом исполнителя Александра Градского заявил, что у него были пагубные привычки. Несмотря на недуги, которые были связаны со здоровьем Градского, он курил порядка двух пачек в день. Также по словам певца, Градский страдал от диабета, артроза и сердечной недостаточности.

– Все ему говорили, что он должен бросить курить, что это плохо влияет на его организм, однако он никого не слушал, говорил, что он итак много весит, а если бросит, то наберет еще больше. Даже его жена утверждала, что ему нужно избавляться от такой привычки, – говорит Алешин.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев сообщал о множестве заболеваний погибшего Градского. Он заявил, что композитору не хватало жизненного объема легких, потому что у него были поражены легочные ткани, что привело к развитию гипоксии. Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором. Также по словам доктора, артисту нельзя было находиться на съемках при таком состоянии здоровья.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни своей жизни исполнитель провел в реанимационном отделении столичной больницы. Туда его госпитализировали с подозрением на инсульт. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре «Градский Холл».

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смертькурениевредные привычкиАлександр Градский
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