Друг Градского рассказал о пагубной привычке, которая сгубила композитора

Певец Анатолий Алешин, который являлся другом исполнителя Александра Градского заявил, что у него были пагубные привычки. Несмотря на недуги, которые были связаны со здоровьем Градского, он курил порядка двух пачек в день. Также по словам певца, Градский страдал от диабета, артроза и сердечной недостаточности.
– Все ему говорили, что он должен бросить курить, что это плохо влияет на его организм, однако он никого не слушал, говорил, что он итак много весит, а если бросит, то наберет еще больше. Даже его жена утверждала, что ему нужно избавляться от такой привычки, – говорит Алешин.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев сообщал о множестве заболеваний погибшего Градского. Он заявил, что композитору не хватало жизненного объема легких, потому что у него были поражены легочные ткани, что привело к развитию гипоксии. Градскому приходилось пользоваться кислородным концентратором. Также по словам доктора, артисту нельзя было находиться на съемках при таком состоянии здоровья.
Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Последние дни своей жизни исполнитель провел в реанимационном отделении столичной больницы. Туда его госпитализировали с подозрением на инсульт. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре «Градский Холл».