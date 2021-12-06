В Москве умер композитор и саунд-продюсер НТВ Олег Эмиров

Умер Олег Эмиров, он был композитором, саунд-продюсером телеканала НТВ, музыкантом, который работал с большинством знаменитых групп и исполнителей: «Сплин», «Колибри» и Tequilajazzz. Такое заявление появилось на одной из страниц группы «Колибри» в социальных сетях. Также стала известна и предварительная причина смерти, сообщается, что музыкант скончался из-за проблем с сердцем. Эмирову был 51 год.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области стала известна причина отравления 48 человек в одном из местных кафе. По словам главы областного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ДНК сальмонеллы, а также рота и норовирусы были обнаружены в составе продукции в заведении «Суши хаус». Отравление произошло 22 ноября, тогда все пострадавшие обратились в медучреждение, но только двоим из них потребовалась госпитализация.