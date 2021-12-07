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В Бердске с 15 декабря 2021 года подорожает проезд в автобусах, заявили в мэрии

5:12:4612/7/2021,Алина Бурова
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Повышение тарифов произойдет в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области. Сколько же теперь придется платить за проезд бердчанам?

Цена на проезд в автобусах подорожает на 1 рубль. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске с 15 декабря вырастут цены на проезд в муниципальных автобусах. Об этом сообщает «Курьер.Среда», ссылаясь на начальника транспортного отдела Бердска Надежду Нятину.

- Повышение проезда произойдет в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области. Тариф составит 26 рублей, при этом льготы для пассажиров все сохраняются,-  проинформировала руководитель транспортного отдела.

Ранее стоимость проезда в автобусах Бердска составляла 25 рублей. Пока неизвестно произойдет ли повышение тарифов в маршрутках. Подчеркнем, что частные перевозчики могут сами устанавливать цену на проезд.

Напомним, что аналогичное повышение тарифов на общественный транспорт произошло и в Новосибирске. ​Так, в мегаполисе с 15 декабря стоимость проезда на метро составит 27 рублей. Проезд в автобусе будет стоить 26 рублей, а в трамвае и троллейбусе — 25. Отметим, что изначально с инициативой пересмотреть цены на проезд выступил областной Минтранс. Заместителя министра Вячеслава Невежина озадачили расчеты комиссии. Претензия Невежина к департаменту заключалась в том, что новый тариф вывели из расчета цен на дизтопливо за 2020 год, а в настоящее время цены намного выше.

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