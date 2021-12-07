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Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?

4:30:0112/7/2021,София Мальцева
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Увидев чудо Христово, императрица и множество воинов открыто заявили о вере во Христа.

Святая Екатерина Александрийская. Ее главный символ-колесо с шипами, которое также называют Екатерининское колесо. Фото: Вятская-епархия.рф

Святая Екатерина Александрийская, память которой отмечается 7 декабря, была христианской святой. Ее считали одной из самых важных мучениц в христианстве позднего Средневековья. Они активно протестовала против гонений на христиан при римском императоре Максимиане и победила самых выдающихся ученых, призванных им выступить против нее. Екатерину Александрийскую в конце концов пытали и приговорили к смертной казни. Во время своего заключения она заявила, что посвятила свою жизнь Иисусу Христу.

Свята родилась в 287 году в Александрии, в Египте, в знатной семье губернатора Александрии. В юности она стала известным ученым. От природы одаренная красотой и невероятным умом, Екатерина Александрийская стала христианкой в возрасте 14 лет после того, как увидела видение Святую Марию с маленьким Христом на руках.

По преданию, в 18 лет она спорила с 50 языческими философами и сумела убедить в силе Христа сотни людей, в том числе членов семьи Максимиана, все из которых были приговорены к смертной казни.

Ее главный символ-колесо с шипами, которое также называют Екатерининское колесо. По легенде, ее хотели мученически казнить, используя ломающееся колесо (орудие пытки). Согласно легенде, само колесо сломалось, когда она прикоснулась к нему, поэтому ее обезглавили. Считается, Ангел сокрушил эти орудия казни. Увидев чудо Христово, императрица и множество воинов открыто заявили о вере во Христа.

По народной традиции в день святой Екатерины, продолжается Рождественский пост. Поэтому запреты касаются этого праздника: нельзя есть молочные продукты, мясо, яйца. Также в этот день запрещено заниматься домашними делами, шить или ремонтировать.

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традициипраздникиприметы день Екатерина Великомученицы
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