Можно ли 7 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздничный день великомученицы Екатерины?

Святая Екатерина Александрийская, память которой отмечается 7 декабря, была христианской святой. Ее считали одной из самых важных мучениц в христианстве позднего Средневековья. Они активно протестовала против гонений на христиан при римском императоре Максимиане и победила самых выдающихся ученых, призванных им выступить против нее. Екатерину Александрийскую в конце концов пытали и приговорили к смертной казни. Во время своего заключения она заявила, что посвятила свою жизнь Иисусу Христу.
Свята родилась в 287 году в Александрии, в Египте, в знатной семье губернатора Александрии. В юности она стала известным ученым. От природы одаренная красотой и невероятным умом, Екатерина Александрийская стала христианкой в возрасте 14 лет после того, как увидела видение Святую Марию с маленьким Христом на руках.
По преданию, в 18 лет она спорила с 50 языческими философами и сумела убедить в силе Христа сотни людей, в том числе членов семьи Максимиана, все из которых были приговорены к смертной казни.
Ее главный символ-колесо с шипами, которое также называют Екатерининское колесо. По легенде, ее хотели мученически казнить, используя ломающееся колесо (орудие пытки). Согласно легенде, само колесо сломалось, когда она прикоснулась к нему, поэтому ее обезглавили. Считается, Ангел сокрушил эти орудия казни. Увидев чудо Христово, императрица и множество воинов открыто заявили о вере во Христа.
По народной традиции в день святой Екатерины, продолжается Рождественский пост. Поэтому запреты касаются этого праздника: нельзя есть молочные продукты, мясо, яйца. Также в этот день запрещено заниматься домашними делами, шить или ремонтировать.