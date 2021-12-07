В Бердске мэр Шестернин поручил создать горячую линию по злободневным вопросам

Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил руководителям структурных подразделений администрации создать горячую линию по злободневным вопросам. Такое решение было связано с тем, что в общественную приемную Главы города поступило 67 обращений, соответствующее письмо появилось на сайте администрации города. Начальник отдела Юлия Линк, заявила, что 32 обращения были связаны с неудовлетворительным состоянием теплоизоляции трубопровода тепловых сетей, в районе дома Островского 55, часть трубопровода полностью оголена. Известно, что по данному факту уже приняты все необходимые меры.
– Обращение принято в работу, уже разработана смета на выполнение всех необходимых работ, до 30 декабря мы закончим с осуществлением запланированных действий, – сообщил директор МУП «КБУ» города Бердска Анатолий Пронюшкин.
А по словам Евгения Шестернина, решение о создании горячей линии по злободневным вопросам было принято совместно с с председателем городского Совета депутатов. Известно, что к работе горячей линии будут подключены профильные советы депутатов Бердска. В течение недели сотрудники администрации должны рассмотреть все обращения граждан и ответить на них, затем нужно будет отчитаться перед градоначальником.