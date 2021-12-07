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Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?

3:00:2812/7/2021
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Период полной Луны считается самым лучшим временем для проведения магических ритуалов для положительных перемен в своей жизни.

Полнолуние является ежемесячным астрономическим событием. Фото: Pxfuel.com
Полнолуние является ежемесячным астрономическим событием. Фото: Pxfuel.com

19 декабря состоится важное астрономическое событие всего месяца: последнее полнолуние 2021 года. Именно этот период полной Луны закроет серию полных Лун этого года. Полнолуние 19 декабря состоится в 07:38 по Москве. Более того, каждый человек сможет разглядеть ее, когда на Землю спустятся сумерки.

Такое время имеет особую энергетику. Считается, что сама Вселенная посылает на Землю мощный заряд энергии. С помощью нее каждый человек способен изменить свою жизнь в лучшую сторону, проведя ритуал. Любой мистический обряд, выполненный в дату полнолунию, способен привлечь в дом любовь, деньги, счастье, удачу и успех. Однако не стоит забывать, что мощная энергетика способна не только на улучшение жизни. Существует ряд дел, которые в период полной Луны лучше избегать.

Запреты в день полнолуния:

Во-первых, специалисты не рекомендуют спать с открытым окном. Считается, что Луна с помощью своей энергии может вытянуть женскую красоту и молодость. Также такой сон может оказаться плохим, наполненным тревогой и кошмарами.

Во-вторых, в день полнолуния необходимо отказаться от посещения врачей и косметологов. Любой сеанс может пойти не по плану и привести к негативному результату.

В-третьих, считается, что в день полнолуния категорических запрещено давать или брать деньги в долг. Такая манипуляция может привести к бедности и голоду в следующем году.

Также специалисты утверждают, что уборка дома в полнолуние — то, от чего также нужно отказаться. Это связано с продуктивностью любого физического труда 19 декабря. Есть риск избавиться от важных вещей или что-то повредить.

Кроме этого, существует поверье, что в день полной Луны нельзя подстригаться. После посещения парикмахера на голове может образоваться хаос, а вы будете крайне расстроены.

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запретыполная лунаастрономическое событие
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