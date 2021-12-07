Что категорически нельзя делать в дрейфующую очищающую луну 19 декабря 2021 года, в последнее сильное полнолуние-2021?

19 декабря состоится важное астрономическое событие всего месяца: последнее полнолуние 2021 года. Именно этот период полной Луны закроет серию полных Лун этого года. Полнолуние 19 декабря состоится в 07:38 по Москве. Более того, каждый человек сможет разглядеть ее, когда на Землю спустятся сумерки.
Такое время имеет особую энергетику. Считается, что сама Вселенная посылает на Землю мощный заряд энергии. С помощью нее каждый человек способен изменить свою жизнь в лучшую сторону, проведя ритуал. Любой мистический обряд, выполненный в дату полнолунию, способен привлечь в дом любовь, деньги, счастье, удачу и успех. Однако не стоит забывать, что мощная энергетика способна не только на улучшение жизни. Существует ряд дел, которые в период полной Луны лучше избегать.
Запреты в день полнолуния:
Во-первых, специалисты не рекомендуют спать с открытым окном. Считается, что Луна с помощью своей энергии может вытянуть женскую красоту и молодость. Также такой сон может оказаться плохим, наполненным тревогой и кошмарами.
Во-вторых, в день полнолуния необходимо отказаться от посещения врачей и косметологов. Любой сеанс может пойти не по плану и привести к негативному результату.
В-третьих, считается, что в день полнолуния категорических запрещено давать или брать деньги в долг. Такая манипуляция может привести к бедности и голоду в следующем году.
Также специалисты утверждают, что уборка дома в полнолуние — то, от чего также нужно отказаться. Это связано с продуктивностью любого физического труда 19 декабря. Есть риск избавиться от важных вещей или что-то повредить.
Кроме этого, существует поверье, что в день полной Луны нельзя подстригаться. После посещения парикмахера на голове может образоваться хаос, а вы будете крайне расстроены.