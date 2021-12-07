Минтруд заявил о компенсации высокой инфляции для пенсионеров - индексация пенсий будет больше

В России по итогам года рост инфляции обогнал все заложенные по закону индексации для пенсионеров. Дополнительно компенсировать непредвиденные расходы в Министерстве труда и социальной защиты планируют при помощи новых проектов, которые вскоре будут предложены.
- Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объеме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение, - сказал Антон Котяков в ходе правительственного часа в Государственной думе.
Глава ведомства напомнил, что в 2022 году индексация пенсий должна проводится на 5,9% - такие цифры уже заложены, однако с учетом реальной инфляции в 2021 году разрыв между показателями будет необходимо компенсировать.