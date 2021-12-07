Магнитная буря 7 декабря 2021: два геоудара нанесет капризное Солнце в этот день нашей планете

По прогнозам космической погоды, 7 декабря, с самого утра ожидается два геоудара. В 4 утра по новосибирскому времени произойдет волнение магнитосферы силой в три балла, длительностью в три часа. Затем сразу возникнет второй геоудар такой же силы и длительности. После чего на весь день установится относительно спокойная обстановка, с волнениями в два балла.
Геомагнитные бури происходят, когда солнечный ветер достигает магнитосферы Земли. Это магнитное поле, которое защищает планету. Поэтому много плохих частиц отскакивает, но некоторым все же удается попасть в околоземное пространство. Такие частицы могут вызвать полярные сияния. А также привести к поломке орбитальные спутники или повредить электросети на планете. Из-за вспышек, доносимых солнечным ветром, возникают колебания, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней.
Нередко метеопаты испытывают на себе геомагнитные волнения. Такие волнения приводят самочувствие людей к недомоганию в период сильных возмущений. Считается, что их негативному влиянию подвергаются люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и младенцы. В период высокой магнитной активности даже здоровые молодые люди могут пожаловаться на здоровье.
Какие симптомы испытывают наши читатели:- Давление скачет, нервоз возникает.
- Бессонница и состояние тяжелое.
- Грудь сжимает, тяжело вздохнуть.
- Постоянное напряжение в теле.
- Сложно сосредоточиться.