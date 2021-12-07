Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа. В тяжелом состоянии она попала в больницу

2:18:4212/7/2021
0

После того, как потерпевшая выпрыгнула в окно, насильник спустился вниз и нанес ей множественные ножевые ранения. Инцидент произошел в Москве в ночь на 7 декабря.

В Москве девушка прыгнула с 4-го этажа, спасаясь от насильника. Фото: "Курьер.Среда"

В Москве девушка оказалась в больнице после прыжка с четвертого этажа. Так она спасалась от насильника, сообщили в вторник в пресс-службе управления СКР по Москве.

"Ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов мужчина избил девушку, после чего изнасиловал. Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа", - цитирует свой источник ТАСС.

После этого мужчина вышел из подъезда и нанес своей жертве множественные ножевые ранения.

Очевидцы спасли пострадавшую от смерти, вызвав скорую помощь. Врачи оценивают ее состоянии как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по  ч. 1 ст. 131 УК РФ - "Изнасилование" и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ  - "Покушение на убийство". Подозреваемого объявили в розыск.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минтруд заявил о компенсации высокой инфляции для пенсионеров - индексация пенсий будет больше
2:01:21 12/7/2021
Минтруд заявил о компенсации высокой инфляции для пенсионеров - индексация пенсий будет больше
Как назвать дочь в 2022 году: усиливаем энергию года Тигра с помощью имени
2:00:25 12/7/2021
Как назвать дочь в 2022 году: усиливаем энергию года Тигра с помощью имени
Машина скорой помощи попала в тройное ДТП на Бердском шоссе. Образовалась пробка
1:50:28 12/7/2021
Машина скорой помощи попала в тройное ДТП на Бердском шоссе. Образовалась пробка
Двое погибли во время расстрела в МФЦ Москвы после конфликта из-за маски. Опубликован список раненых
1:32:02 12/7/2021
Двое погибли во время расстрела в МФЦ Москвы после конфликта из-за маски. Опубликован список раненых
Скинувшего собаку с 5 этажа живодера из Омска суд отправил в колонию строго режима
1:11:32 12/7/2021
Скинувшего собаку с 5 этажа живодера из Омска суд отправил в колонию строго режима
Вселенская Троицкая родительская суббота-2022: как поминать усопших перед праздником Святой Троицы 11 июня
1:00:47 12/7/2021
Вселенская Троицкая родительская суббота-2022: как поминать усопших перед праздником Святой Троицы 11 июня
Причину смерти и подробности последних дней жизни сына хабаровского экс-губернатора Дмитрия Ишаева назвали СМИ
12:50:39 12/7/2021
Причину смерти и подробности последних дней жизни сына хабаровского экс-губернатора Дмитрия Ишаева назвали СМИ
Суперские поздравления для коллег с профессиональным праздником – с Днем образования российского казначейства 8 декабря
12:45:11 12/7/2021
Суперские поздравления для коллег с профессиональным праздником – с Днем образования российского казначейства 8 декабря
Пользу омикрон-штамма коронавируса для человечества назвал вирусолог Чумаков
12:25:51 12/7/2021
Пользу омикрон-штамма коронавируса для человечества назвал вирусолог Чумаков
Пьяная вожатая в детском лагере убила напарницу и отправилась за решетку на 7 лет
12:11:18 12/7/2021
Пьяная вожатая в детском лагере убила напарницу и отправилась за решетку на 7 лет