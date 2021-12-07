Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа. В тяжелом состоянии она попала в больницу

В Москве девушка оказалась в больнице после прыжка с четвертого этажа. Так она спасалась от насильника, сообщили в вторник в пресс-службе управления СКР по Москве.
"Ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов мужчина избил девушку, после чего изнасиловал. Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа", - цитирует свой источник ТАСС.
После этого мужчина вышел из подъезда и нанес своей жертве множественные ножевые ранения.
Очевидцы спасли пострадавшую от смерти, вызвав скорую помощь. Врачи оценивают ее состоянии как тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ - "Изнасилование" и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство". Подозреваемого объявили в розыск.