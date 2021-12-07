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Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление

2:58:5812/7/2021
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Такое решение обусловлено распространением в мире более заразного штамма ковида, который уже появился среди россиян.

Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Глава Роспотребнадзор Анна Попова подписала постановление, по которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов. Документ опубликован 7 декабря на официальном портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", — сказано в тексте в постановления.

По словам Поповой, сокращение сроков действия ПЦР-тестов - это вынужденная мера при угрозе распространения нового "омикрон"-штамма коронавируса. Пока он считается более заразным и опасным.

Как сообщал "Курьер.Среда", новый вариант ковида обнаружили у двоих российских туристов, прибывших из ЮАР.

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