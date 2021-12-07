Срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов в России из-за "омикрон"-штамма: Попова подписала постановление

Глава Роспотребнадзор Анна Попова подписала постановление, по которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов. Документ опубликован 7 декабря на официальном портале правовой информации.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", — сказано в тексте в постановления.
По словам Поповой, сокращение сроков действия ПЦР-тестов - это вынужденная мера при угрозе распространения нового "омикрон"-штамма коронавируса. Пока он считается более заразным и опасным.
Как сообщал "Курьер.Среда", новый вариант ковида обнаружили у двоих российских туристов, прибывших из ЮАР.