Из похищенных в спортивных клубах породистых лошадей делали колбасу отец и сын в Подмосковье

В Подмосковье были задержаны два жителя Ступинского района. Старший — отец, неоднократно судимый мужчина, и его сын, которого разыскивали на федеральном уровне. Оба являются подозреваемыми в краже лошадей и переправки их на колбасу для продажи.
Животных они воровали из спортивных клубов. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. На месте задержания подозреваемых были обнаружены останки животных и колбасные изделия, произведенные кустарным способом. Мужчины использовали пикап со специальным прицепом для перевозки животных, похищаемых в клубах.
Потерпевшими стали несколько конных клубов — пять породистых лошадей были украдены в клубе поселка Андреевка, две лошади и два жеребенка были угнаны из клуба в Поварово. Оба происшествия произошли осенью этого года. В первом случае кража произошла в октябре, ущерб превысил четыре миллиона рублей, вторая - в ноябре.
Задержанным вменяют преступление по статье «Кража», один находится в СИЗО, второго отправили под домашний арест. Полицейские выясняют, были ли еще эпизоды с кражами животных.