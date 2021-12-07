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Из похищенных в спортивных клубах породистых лошадей делали колбасу отец и сын в Подмосковье

2:39:3612/7/2021
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Подозреваемые использовали пикап со специальным прицепом для перевозки животных, Ущерб не сопоставим с ценой колбасы - свыше 4 млн рублей.

Лошадей из клубов воровали на колбасу. Фото: PIXNIO

В Подмосковье были задержаны два жителя Ступинского района. Старший — отец, неоднократно судимый мужчина, и его сын, которого разыскивали на федеральном уровне. Оба являются подозреваемыми в краже лошадей и переправки их на колбасу для продажи.

Животных они воровали из спортивных клубов. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. На месте задержания подозреваемых были обнаружены останки животных и колбасные изделия, произведенные кустарным способом. Мужчины использовали пикап со специальным прицепом для перевозки животных, похищаемых в клубах.

Потерпевшими стали несколько конных клубов — пять породистых лошадей были украдены в клубе поселка Андреевка, две лошади и два жеребенка были угнаны из клуба в Поварово. Оба происшествия произошли осенью этого года. В первом случае кража произошла в октябре, ущерб превысил четыре миллиона рублей, вторая - в ноябре.

Задержанным вменяют преступление по статье «Кража», один находится в СИЗО, второго отправили под домашний арест. Полицейские выясняют, были ли еще эпизоды с кражами животных.

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колбасаживотные.конокрады
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