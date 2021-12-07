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Пользу омикрон-штамма коронавируса для человечества назвал вирусолог Чумаков

12:25:5112/7/2021
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По мнению ученого, завезенный из Южно Африки вариант коронавируса может стать «живой вакциной» - зараженные им люди станут более устойчивы к новым вариантам вируса.

Вирусолог РАН Чумаков рассказал, чем может быть полезен омикрон-штамм. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новый штамм коронавируса, названный "омикрон" и обнаруженный в том числе  у прилетевших из ЮАР российских туристов, может стать "живой вакциной". Такое предположение сделал  вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

-Сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, — цитирует эксперта URA.RU.

По его мнению,  зараженные штаммом "омикрон" окажутся устойчивыми к более опасным мутациям коронавируса, которые могут ожидать человечество. Чумаков предположил: после появления нового штамма не придется вводить дополнительные ограничения, чтобы предотвратить его распространение.

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