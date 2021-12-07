Пользу омикрон-штамма коронавируса для человечества назвал вирусолог Чумаков

Новый штамм коронавируса, названный "омикрон" и обнаруженный в том числе у прилетевших из ЮАР российских туристов, может стать "живой вакциной". Такое предположение сделал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
-Сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, — цитирует эксперта URA.RU.
По его мнению, зараженные штаммом "омикрон" окажутся устойчивыми к более опасным мутациям коронавируса, которые могут ожидать человечество. Чумаков предположил: после появления нового штамма не придется вводить дополнительные ограничения, чтобы предотвратить его распространение.