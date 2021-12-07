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Пенсию по инвалидности с 2022 года будут выплачивать без оформления: Минтруд установил новые правила

11:43:2512/7/2021
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Для оформления пенсии по инвалидности упрощенный порядок сохранится и перейдет в новый алгоритм - проактивный, заявил министр труда Котяков.

Инвалидность будет оформляться заочно. Фото: PxHere

Новое в оформлении пенсии по инвалидности - с 1 января 2022 года претенденты смогут оформляться в проактивном режиме. Лично обращаться к специалистам ПФР не будет нужно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что с весны 2019 года в стране действует упрощенный порядок приема документов для тех, кто впервые обращается за пенсией по инвалидности или продлевает ее действие.

Котяков отметил, что принятый ранее порядок будет действовать и далее, а потом автоматически перейдет в другой алгоритм прохождения медико-социальной экспертизы, при этом порядок упрощенного принятия документов сохранится.

- У гражданина будет возможность выбора — проходить медико-социальную экспертизу заочно или лично, — подчеркнул Котяков.

В Минтруде и Минздраве уже разработан порядок обмена данными. Медики будут предоставят полный пакет документов по обследованию претендентов на пенсию по инвалидности, при этом в Минтруда имеется весь перечень заболеваний, по которым принимается положительное решение. Более того, для того, чтобы исключить возможность вмешательства человека в принятие конкретных решений, документы будут рассматриваться комиссией без предъявления личности с заболеванием, сообщили в "Парламентской газете".

- Цифровизация процесса упростит и назначение мер соцподдержки. С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно — без обращения гражданина в Пенсионный фонд, — отметил Котяков.

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пенсияинвалидностьне нужно обращаться в ПФРПФРМинтрудаМинздрав РоссииАнтон Котяков
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Пенсия по инвалидности дается всем, кто на нее претендует?

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