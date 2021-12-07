Пенсию по инвалидности с 2022 года будут выплачивать без оформления: Минтруд установил новые правила

Новое в оформлении пенсии по инвалидности - с 1 января 2022 года претенденты смогут оформляться в проактивном режиме. Лично обращаться к специалистам ПФР не будет нужно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он напомнил, что с весны 2019 года в стране действует упрощенный порядок приема документов для тех, кто впервые обращается за пенсией по инвалидности или продлевает ее действие.
Котяков отметил, что принятый ранее порядок будет действовать и далее, а потом автоматически перейдет в другой алгоритм прохождения медико-социальной экспертизы, при этом порядок упрощенного принятия документов сохранится.
- У гражданина будет возможность выбора — проходить медико-социальную экспертизу заочно или лично, — подчеркнул Котяков.
В Минтруде и Минздраве уже разработан порядок обмена данными. Медики будут предоставят полный пакет документов по обследованию претендентов на пенсию по инвалидности, при этом в Минтруда имеется весь перечень заболеваний, по которым принимается положительное решение. Более того, для того, чтобы исключить возможность вмешательства человека в принятие конкретных решений, документы будут рассматриваться комиссией без предъявления личности с заболеванием, сообщили в "Парламентской газете".
- Цифровизация процесса упростит и назначение мер соцподдержки. С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно — без обращения гражданина в Пенсионный фонд, — отметил Котяков.