Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск

Объяснить мотивы расстрела людей в МФЦ Москвы 7 декабря задержанный не смог. Он говорит о коронавирусе и всемирном заговоре, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте. Он говорит про коронавирус и всемирный заговор", - сообщил источник.
Известно, что самого Сергея Глазова привезли на допрос в Следственный комитета, а в его квартире начали проводить обыск.
Как сообщал "Курьер.Среда", он открыл стрельбу в офисе «Мои документы» на 1-й Новокузьминской улице, 10 после того, как охранник потребовал надеть маску.
Погибли два сотрудника МФЦ, ранения получили четверо, в том числе 10-летняя девочка. Как сообщила заммэра столицы Анастасия ракова, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Стали известны имена погибших, сообщал "Курьер.Среда".
Полицейского, обезвредившего стрелка, руководство предложило представить к награде.