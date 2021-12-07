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Расстрелявший людей в МФЦ Москвы говорит о всемирном заговоре и коронавирусе. В его квартире начался обыск

3:34:3812/7/2021
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Подозреваемого в убийстве двух людей и ранении четырех Сергея Глазова привезли на допрос к следователя, но он ведет себя неадекватно. МВД хочет наградить полицейского, который обезвредил стрелка.

Задержанный за стрельбу в МФЦ не смог объяснить мотивы, сообщил источник. Фото: Скриншот

Объяснить мотивы расстрела людей в МФЦ Москвы 7 декабря задержанный не смог. Он говорит о коронавирусе и всемирном заговоре, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте. Он говорит про коронавирус и всемирный заговор", - сообщил источник.

Известно, что самого Сергея Глазова привезли на допрос в Следственный комитета, а в его квартире начали проводить обыск.

Как сообщал "Курьер.Среда", он открыл стрельбу в офисе «Мои документы» на 1-й Новокузьминской улице, 10 после того, как охранник потребовал надеть маску.

Погибли два сотрудника МФЦ, ранения получили четверо, в том числе 10-летняя девочка. Как сообщила заммэра столицы Анастасия ракова, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Стали известны имена погибших, сообщал "Курьер.Среда".

Полицейского, обезвредившего стрелка, руководство предложило представить к награде.

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