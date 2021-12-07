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Тиктокеры подожгли дом учителя ради эффектных кадров. Прокуратура начала проверку в отношении 15-летних школьников

3:54:3012/7/2021
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Известно, что один из юных пироманов состоит на учете у психиатра. Люди в результате поджогов не пострадали, но дому причинен серьезный ущерб.

Прокуратура начала проверку после поджога дома учителя тиктокерами. ГУ МЧС по Новосибирской области

В Красноярском крае прокуратура инициировала проверку для установления причины поджогов в поселке Памяти 13 Борцов. Там школьники трижды подожгли дом преподавателя физики местной школы.

"Двое 15-летних подростков совершили поджоги бани, сарая и жилого помещения, принадлежащих их учителю. В результате этого потерпевшему причинен значительный ущерб. Подростки совершали указанные действия с целью съемки видеороликов для публикации в социальных сетях", – рассказали в краевом надзорном ведомстве.

Что способствовали совершению поджогов несовершеннолетними, выяснит прокуратура в ходе проверки.

Двое девятиклассников облили бензином и подожгли дом педагога под Красноярском, чтобы снять видео для  TikTok. Известно, что один из юных пироманов состоит на учете у психиатра. Люди в результате поджогов не пострадали, передает РЕН ТВ. Пожарным удалось потушить возгорание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

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