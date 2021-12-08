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Миокардит у молодых людей развивается, как побочный эффект от вакцины: долго ли его приходится лечить?

6:00:5912/7/2021,от Американской ассоциации сердца
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Миокардит - редкое, но серьезное заболевание, вызывающее воспаление сердечной мышцы. Это может ослабить сердце и повлиять на его электрическую систему, которая поддерживает регулярную работу сердца.

Самые высокие показатели миокардита после вакцинации COVID-19 были зарегистрированы среди подростков и молодых взрослых мужчин. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Согласно новому исследованию, опубликованному сегодня во флагманском журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, у большинства молодых людей в возрасте до 21 года, у которых развилось подозрение на связанное с вакциной COVID-19 воспаление сердечной мышцы, известное как миокардит, были легкие симптомы, которые быстро улучшились.

Миокардит - редкое, но серьезное заболевание, вызывающее воспаление сердечной мышцы. Это может ослабить сердце и повлиять на его электрическую систему, которая поддерживает регулярную работу сердца. Чаще всего это результат инфекции и/или воспаления, вызванных вирусом, пишет medicalxpress.com.

«В июне этого года Консультативный комитет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по практике иммунизации сообщил о вероятной связи между вакцинацией мРНК COVID-19 и миокардитом, особенно у людей моложе 39 лет. Однако исследования продолжают обнаруживать COVID - 19 случаев миокардита, связанного с вакцинацией, нечасто и в основном легкие », - сказал Дональд. М. Ллойд-Джонс, доктор медицинских наук, FAHA, президент Американской кардиологической ассоциации, не принимавший участия в исследовании. «В подавляющем большинстве данные продолжают указывать на то, что преимущества вакцинации COVID-19 - 91% эффективности в предотвращении осложнений тяжелой инфекции COVID-19, включая госпитализацию и смерть - намного превышают очень редкие риски побочных эффектов, включая миокардит».

«Самые высокие показатели миокардита после вакцинации COVID-19 были зарегистрированы среди подростков и молодых взрослых мужчин. Прошлые исследования показывают, что этот редкий побочный эффект связан с некоторыми другими вакцинами, в первую очередь с вакциной против оспы.», - заявила старший автор нового исследования Джейн В. Ньюбургер, доктор медицины, магистр здравоохранения, FAHA, младший председатель по академическим вопросам в отделении кардиологии Бостонской детской больницы, профессор педиатрии Содружества в Гарвардской медицинской школе и член American Heart Совет Ассоциации по врожденным врожденным порокам сердца и здоровью сердца у молодежи ». Хотя текущие данные о симптомах, тяжести заболевания и краткосрочных исходах ограничены, мы решили изучить большую группу предполагаемых случаев этого сердечного заболевания, поскольку они связаны с вакцина COVID-19 для подростков и взрослых моложе 21 года в Северной Америке».

Используя данные 26 детских медицинских центров в Соединенных Штатах и ​​Канаде, исследователи изучили медицинские записи пациентов моложе 21 года, у которых проявились симптомы, результаты лабораторных исследований или результаты визуализации, указывающие на миокардит, в течение одного месяца после вакцинации от COVID-19, до 4 июля. , 2021. Случаи предполагаемого вакцино-ассоциированного миокардита были классифицированы как «вероятные» или «подтвержденные» с использованием определений CDC.

Из 139 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет исследователи определили и оценили:

Большинство пациентов были белыми (66,2%), девять из 10 (90,6%) были мужчинами, а средний возраст составлял 15,8 лет.
Почти в каждом случае (97,8%) наблюдалась мРНК-вакцина, а в 91,4% случаев - после второй дозы вакцины.
Начало симптомов происходило в среднем через 2 дня после введения вакцины.
Боль в груди была наиболее частым симптомом (99,3%); лихорадка и одышка наблюдались у 30,9% и 27,3% пациентов соответственно.
Примерно каждый пятый пациент (18,7%) был госпитализирован в реанимацию, но летальных исходов не было. Большинство пациентов были госпитализированы на два-три дня.
Более чем у трех четвертей (77,3%) пациентов, получивших МРТ сердца, были обнаружены признаки воспаления или повреждения сердечной мышцы.
Около 18,7% имели, по крайней мере, незначительное снижение функции левого желудочка (сжатие сердца) при обращении, но функция сердца вернулась к норме у всех, кто вернулся для последующего наблюдения.
«Эти данные свидетельствуют о том, что большинство случаев предполагаемого миокардита, связанного с вакциной COVID-19, у людей моложе 21 года протекают в легкой форме и быстро разрешаются», - сказал первый автор исследования, Доннган Т. Чыонг, доктор медицины, доцент педиатрии отделения кардиолог в Университете штата Юта и детский кардиолог в больнице Intermountain Primary Children's Hospital в Солт-Лейк-Сити. «Мы были очень рады видеть такой тип выздоровления. Однако мы ожидаем дальнейших исследований, чтобы лучше понять долгосрочные результаты пациентов, перенесших миокардит, связанный с вакцинацией COVID-19. Нам также необходимо изучить факторы и механизмы риска. для этого редкого осложнения".

Исследователи говорят, что в будущих исследованиях следует следить за пациентами, которые страдали вакцино-ассоциированным миокардитом в течение более длительного периода времени, поскольку в этом исследовании изучается только непосредственное течение пациентов и отсутствуют данные последующего наблюдения. Кроме того, следует учитывать несколько важных ограничений. Дизайн исследования не позволял ученым оценить процент тех, кто получил вакцину и у кого развилось это редкое осложнение, а также не позволял изучить соотношение риск / польза. Пациенты, включенные в это исследование, также были обследованы в академических медицинских центрах и, возможно, были более серьезно больны, чем другие случаи, обнаруженные в сообществе.

«Для медицинских работников и общественности важно иметь информацию о ранних признаках, симптомах и времени выздоровления миокардита, особенно по мере того, как эти вакцины становятся все более доступными для детей», - сказал Труонг. «Также запланированы исследования для определения долгосрочных результатов у тех, кто перенес миокардит после вакцинации COVID-19».

Исследователи рекомендуют медицинским работникам учитывать миокардит у людей с болью в груди после вакцинации COVID-19, особенно у мальчиков и молодых мужчин в первую неделю после второй вакцинации.

«Это исследование подтверждает то, что мы наблюдаем - у людей, у которых выявлен миокардит, связанный с вакциной COVID-19, и получено соответствующее лечение, обычно наблюдаются легкие случаи и короткое время восстановления», - сказал Ллойд-Джонс. Эти результаты также подтверждают позицию Американской кардиологической ассоциации о том, что вакцины от COVID-19 безопасны, высокоэффективны и имеют основополагающее значение для спасения жизней, защиты наших семей и сообществ от COVID-19 и прекращения пандемии. Пожалуйста, сделайте прививку вашему ребенку как можно скорее.

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 вакцинамиокардитСердце.
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