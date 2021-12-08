Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Илон Маск собирается испытать на людях встраеваемые в мозг чипы

8:35:4212/8/2021
0

По словам Маска, имплант, который успешно пробовался на обезьянах и свиньях будет готов для работы в человеческом организме уже к 2022 году.

Илон Маск планирует встраивать чипы в мозг человека. Фото: Instagram
elonmusk

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь сообщил о том, что хочет испытать на людях импланты встраиваемых в мозг чипов своей компании Neuralink. Об этом он уже заявлял и предполагал, что такие эксперименты могут начаться в ближайшее время. По словам Маска, имплант, который успешно пробовался на обезьянах и свиньях будет готов для работы в человеческом организме уже к 2022 году.

– Neuralink отлично работает на обезьянах, на самом деле мы проводим кучу исследований, подтверждая, что это безопасно и надежно. Также такой прибор можно удалить из мозга, если испытуемый этого захочет, – заявил Илон Маск.

Представители организации надеются, что такое действие поможет человечеству в борьбе с тяжелыми травмами спинного мозга. А как заявил ее глава в своем Twitter, фирма Neuralink в конечном итоге надеется исправить "неисправные" или "отсутствующие" нейроны мозга с помощью устройства. Он считает, что большинство недугов можно исправить просто соединив существующие нейроны между собой.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
чипыteslaимпланты в мозгИлон Маск
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы бы согласились поучаствовать в таком эксперименте?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск
8:23:34 12/8/2021
Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск
Следствие сомневается в адекватности столичного стрелка Сергея Глазова в МФЦ
8:10:13 12/8/2021
Следствие сомневается в адекватности столичного стрелка Сергея Глазова в МФЦ
Один вирус сменит другой: предсказавший пандемию мальчик из Индии озвучил пророчество на 2022 год
8:00:26 12/8/2021
Один вирус сменит другой: предсказавший пандемию мальчик из Индии озвучил пророчество на 2022 год
БердскВ Бердске директора детского приюта «Юнона» Татьяну Качан назначили начальником Комплексного центра соцзащиты населения
7:46:51 12/8/2021
В Бердске директора детского приюта «Юнона» Татьяну Качан назначили начальником Комплексного центра соцзащиты населения
Труп солдата-срочника нашли в Подмосковье
7:40:16 12/8/2021
Труп солдата-срочника нашли в Подмосковье
Умер экс-главный тренер «Ростова» и обладатель футбольного Кубка СССР Игорь Гамула
7:29:57 12/8/2021
Умер экс-главный тренер «Ростова» и обладатель футбольного Кубка СССР Игорь Гамула
БердскМэр Бердска выбрал новым начальником УЖКХ коммуниста Александра Обрывко из Агролеса вместо уволенного Максима Совбанова
7:22:45 12/8/2021
Мэр Бердска выбрал новым начальником УЖКХ коммуниста Александра Обрывко из Агролеса вместо уволенного Максима Совбанова
У Сергея Глазова, который расстрелял людей в столичном МФЦ, с собой было более 3 млн рублей
7:21:42 12/8/2021
У Сергея Глазова, который расстрелял людей в столичном МФЦ, с собой было более 3 млн рублей
БердскВ Бердске многодетные и бедные семьи ждут сладкие подарки от соцзащиты на Новый год-2022. Кто сможет получить заветный кулек, рассказываем
7:05:03 12/8/2021
В Бердске многодетные и бедные семьи ждут сладкие подарки от соцзащиты на Новый год-2022. Кто сможет получить заветный кулек, рассказываем
БердскЖители Бердска останутся без воды на четыре дня из-за чистки водоподогревателей
7:03:10 12/8/2021
Жители Бердска останутся без воды на четыре дня из-за чистки водоподогревателей