Илон Маск собирается испытать на людях встраеваемые в мозг чипы

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь сообщил о том, что хочет испытать на людях импланты встраиваемых в мозг чипов своей компании Neuralink. Об этом он уже заявлял и предполагал, что такие эксперименты могут начаться в ближайшее время. По словам Маска, имплант, который успешно пробовался на обезьянах и свиньях будет готов для работы в человеческом организме уже к 2022 году.
– Neuralink отлично работает на обезьянах, на самом деле мы проводим кучу исследований, подтверждая, что это безопасно и надежно. Также такой прибор можно удалить из мозга, если испытуемый этого захочет, – заявил Илон Маск.
Представители организации надеются, что такое действие поможет человечеству в борьбе с тяжелыми травмами спинного мозга. А как заявил ее глава в своем Twitter, фирма Neuralink в конечном итоге надеется исправить "неисправные" или "отсутствующие" нейроны мозга с помощью устройства. Он считает, что большинство недугов можно исправить просто соединив существующие нейроны между собой.