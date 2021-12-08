Труп солдата-срочника нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли тело 19-летнего солдата срочника. Все случилось в поселке НИИ Радио Одинцовского района. По предварительной информации, военнослужащим оказался уроженец Черкесска. Он служил в Таманской дивизии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет REN.TV. Также сообщается, что молодой человек совершил самоубийство перед тем, как должен был заступить в наряд.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у бывшего военного, открывшего стрельбу в столичном МФЦ при себе была сумка, в не обнаружили более 3 млн рублей. Также известно, что Сергей Глазов приехал на место преступления на велосипеде с мотором, а при нем находились две сумки с деньгами, проводами и боевой пистолет. В результате стрельбы погибли два человека. Еще четверо пострадали, одной из них оказалась 10-летняя девочка. Причиной происшествия стала просьба одного из охранников надеть маску.