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08.12
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Труп солдата-срочника нашли в Подмосковье

7:40:1612/8/2021
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По предварительной информации, он совершил суицид, перед тем как заступить в наряд. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тело солдата обнаружили в одной из частей Подмосковья. Фото: Pixabay.com

В Подмосковье нашли тело 19-летнего солдата срочника. Все случилось в поселке НИИ Радио Одинцовского района. По предварительной информации, военнослужащим оказался уроженец Черкесска. Он служил в Таманской дивизии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет REN.TV. Также сообщается, что молодой человек совершил самоубийство перед тем, как должен был заступить в наряд.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что у бывшего военного, открывшего стрельбу в столичном МФЦ при себе была сумка, в не обнаружили более 3 млн рублей. Также известно, что Сергей Глазов приехал на место преступления на велосипеде с мотором, а при нем находились две сумки с деньгами, проводами и боевой пистолет. В результате стрельбы погибли два человека. Еще четверо пострадали, одной из них оказалась 10-летняя девочка. Причиной происшествия стала просьба одного из охранников надеть маску.

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солдаттелопогибший
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