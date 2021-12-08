Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск

Пьяный мужчина напал на пассажиров авиарейса Магадан-Новосибирск. Инцидент сняли на камеры мобильных телефонов очевидца. На них видно, как злоумышленник сначала бьет девушку, сидящую в кресле перед ним, а затем и ее спутника. Затем правонарушителя начали держать стюардесса и другие пассажиры. После того, как самолет совершил посадку, дебошир был передан в руки сотрудников правоохранительных органов. Мужчина находился в сильном опьянении, неизвестно, как его пустили на борт в таком состоянии.
Он встает с кресла, уже в наручниках, а перед ним находятся сотрудники правопорядка, в этот момент на него стюардесса накидывает куртку. Пассажир едва стоит на ногах, его клонит в сторону, он роняет личную вещь и просит сотрудника полиции помочь ему ее поднять. Затем его все же уводят с борта.