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08.12
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Пьяный авиадебошир напал на пассажиров рейса Магадан – Новосибирск

8:23:3412/8/2021
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После того, как самолет совершил посадку, дебошир был передан в руки сотрудников правоохранительных органов. Мужчина находился в сильном опьянении, неизвестно, как его пустили на борт в таком состоянии.

Пьяный пассажир набросился на людей прямо на борту самолета. Фото: Pixabay.com

Пьяный мужчина напал на пассажиров авиарейса Магадан-Новосибирск. Инцидент сняли на камеры мобильных телефонов очевидца. На них видно, как злоумышленник сначала бьет девушку, сидящую в кресле перед ним, а затем и ее спутника. Затем правонарушителя начали держать стюардесса и другие пассажиры. После того, как самолет совершил посадку, дебошир был передан в руки сотрудников правоохранительных органов. Мужчина находился в сильном опьянении, неизвестно, как его пустили на борт в таком состоянии.

Он встает с кресла, уже в наручниках, а перед ним находятся сотрудники правопорядка, в этот момент на него стюардесса накидывает куртку. Пассажир едва стоит на ногах, его клонит в сторону, он роняет личную вещь и просит сотрудника полиции помочь ему ее поднять. Затем его все же уводят с борта.

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нападениесамолетРейс.
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