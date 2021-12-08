Олаф Шольц избран новым канцлером Германии после 17-летнего правления Ангелы Меркель

В Германии избран новый канцлер Олаф Шольц. Грамоту о назначении политику вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Представитель социал-демократов стал следующим руководителем страны после семнадцатилетнего правления Ангелы Меркель. Трансляция торжественной церемонии велась в прямом эфире на немецких телеканалах. Теперь Шольц должен прибыть в Бундестаг для принятия присяги, которую вместе с ним дадут и министры, пришедшие с новым канцлером.
В 15:00 по местному времени (17:00 по московскому) состоится символическая передача власти от Ангелы Меркель Олафу Шольцу.
Выборы нового канцлера Германии состоялись при раскладе голосов — 395 - за, 303 - против. После голосования согласно регламенту глава Бундестага Бербель Бас спросила у Шольца, признает ли он результаты, на что социал-демократ ответил утвердительно. Тогда глава Бундестага разрешила фотографироваться при помощи мобильных телефонов в качестве исключения.