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Олаф Шольц избран новым канцлером Германии после 17-летнего правления Ангелы Меркель

10:43:4712/8/2021
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Грамоту об избрании уже вручили представителю социал-демократов. Теперь он должен прибыть в Бундестаг для принятия присяги.

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

В Германии избран новый канцлер Олаф Шольц. Грамоту о назначении политику вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Представитель социал-демократов стал следующим руководителем страны после семнадцатилетнего правления Ангелы Меркель. Трансляция торжественной церемонии велась в прямом эфире на немецких телеканалах. Теперь Шольц должен прибыть в Бундестаг для принятия присяги, которую вместе с ним дадут и министры, пришедшие с новым канцлером.

В 15:00 по местному времени (17:00 по московскому) состоится символическая передача власти от Ангелы Меркель Олафу Шольцу.

Выборы нового канцлера Германии состоялись при раскладе голосов — 395 - за, 303 - против. После голосования согласно регламенту глава Бундестага Бербель Бас спросила у Шольца, признает ли он результаты, на что социал-демократ ответил утвердительно. Тогда глава Бундестага разрешила фотографироваться при помощи мобильных телефонов в качестве исключения.

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