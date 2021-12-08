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Финансовый эксперт Семерикова рассказала об опасности «пассивных» банковских карт

10:20:2512/8/2021
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По итогам третьего квартала, согласно данным Банка России, на руках у физических лиц было 319,8 млн карт, из которых лишь по 224,3 млн совершались операции. Это говорит о том, что количество неактивных карт за этот период времени составляет 95,5 млн, что меньше показателя второго квартала на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.

Эксперт предупредила об опасности «пассивных» банковских карт. Фото: Pixabay.com

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова, что наличие банковских карт у пользователя банка, которыми он не пользуется, может привести к списаниям за обслуживание, утечки информации и прочим небезопасным процедурам. По словам специалиста, в большинстве банков условием бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакция, которые нужно проводить в установленный период: например, раз в месяц.

– Закрывая такие карточки, клиенты забывают, что персональные данные остаются в хранилище банка. Самый простой пример, который может произойти с таким человеком – постоянные звонки от сотрудников банка с предложениями тех или иных услуг, которые вам не нужны и отнимают ваше время, – заявляет эксперт.

А вот более серьезные последствия могут произойти в случае утечки личных данных. Тогда этим могут воспользоваться злоумышленники. По итогам третьего квартала, согласно данным Банка России, на руках у физических лиц было 319,8 млн карт, из которых лишь по 224,3 млн совершались операции. Это говорит о том, что количество неактивных карт за этот период времени составляет 95,5 млн, что меньше показателя второго квартала на 3% и больше показателя годом ранее на 4,2%.

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