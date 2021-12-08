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Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

9:34:3012/8/2021
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Причиной такому решение послужила ситуация с продавцом одного из столичных продуктовых магазинов: заведение было оштрафовано 100 тыс. рублей за отсутствие маски у продавца.

В России будут штрафовать по фотографиям без масок. Фото: Pixabay.com

В России Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие медицинской маски по фото нарушителей. Теперь все, что нужно будет для того, чтобы оштрафовать человека – это просто сфотографировать его в общественном месте без маски. Такое сообщение появилось в постановлении коллегии по административным правонарушениям ВС РФ. Причиной такому решение послужила ситуация с продавцом одного из столичных продуктовых магазинов: заведение было оштрафовано 100 тыс. рублей за отсутствие маски у продавца. Однако руководство торговой точки оспаривало данное решение. Приговор не был изменен даже после рассмотрения Верховным судом.
Суд решил, что фотографии, на которой зафиксирована сотрудница магазина без медицинской маски достаточно, чтобы выписать штраф организации. Отсюда следует, что суд действовал обоснованно и основываясь на существенных доказательствах, отвечающих по требованию, предъявляемому к такого вида доказательству названному кодексом.

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