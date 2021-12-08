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Шахта «Листвяжная» выплатила почти 450 млн рублей семьям пострадавших при взрыве

9:12:3912/8/2021
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Руководители предприятия «СДС Уголь» решили, что детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних учебных заведениях страны. Будут покупаться квартиры или улучшаться жилищные условия и погашаться кредиты и ипотеки за людей, чьи родные погибли во время взрыва.

Семьям погибших на шахте «Листвяжная» выплатили почти 450 млн рублей. Фото: Kurer-Sreda.ru

В Кемеровской области руководство шахты «Листвяжная» выплатило почти 450 млн рублей семьям погибших и пострадавших в результате аварии. По данным предприятия, 104 пострадавших и обратившихся в больницу получили по 500 тыс. рублей, а 142 работникам, которым не понадобилась помощь медиков после ЧП, выплатили по 100 тыс. рублей. Осуществление выплат началось 29 ноября. Семьи погибших получают по 2 млн рублей, также каждый член семьи получает по 1 млн рублей. Средняя сумма, выплачиваемая на одну семью составляет порядка 6 млн рублей.

Также руководители предприяти «СДС Уголь» решили, что детям погибших будет оплачено обучение в высших и средних учебных заведениях страны. Будут покупаться квартиры или улучшаться жилищные условия и погашаться кредиты и ипотеки за людей, чьи родные погибли во время взрыва. Известно, что финансы выделяются из бюджетов всех уровней, а сбор средств для пострадавших семей ведет даже Российский Красный Крест.

– Общая сумма выплат на 7 декабря составила 448 млн рублей. Осуществление выплат и оказание поддержки семьям погибших и пострадавших на месте трагедии продолжается, – сказали в пресс-службе предприятия.

Взрыв в Кузбассе на шахте «Листвяжная» прогремел утром 25 ноября, тогда под землей находились 285 человек, некоторым из них удалось спастись. Однако в общей сложности пострадали 104 человека, 51 из них умер: 46 шахтеров и пять спасателей. В регионе был объявлен трехдневный траур, а на девятый день после трагедии родственники погибших и пострадавших собрались у местного мемориала погибшим шахтерами возвели цветы к Вечному огню. Поисково-спасательная операция на месте аварии продолжается. Поднимаются тела умерших на поверхность земли.

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трагедияденьгишахта
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