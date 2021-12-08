Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

СК опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ

10:34:1912/8/2021
0

По официальной версии злоумышленник начал стрелять после того, как его попросили надеть маску. В результате действий злоумышленника погибли два человека и четверо были ранены, среди пострадавший 10-летняя девочка.

Допрос Сергея Глазова. Фото: Скриншот видео СКР

В СКР опубликовали видео допроса Сергея Глазова. Кадры, где видно, как стрелка ведут на допрос, появились на YouTube на аккаунте ведомства. На ролике видно как подозреваемого заводят в кабинет, где находится следователь и сотрудники МВД. В пресс-службе СКР сообщили, что 8 декабря Сергею Глазову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что 7 декабря в Москве бывший военнослужащий устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». По официальной версии злоумышленник начал стрелять после того, как его попросили надеть маску. В результате действий злоумышленника погибли два человека и четверо были ранены, среди пострадавший 10-летняя девочка.

По данным Znak.com есть еще одна версия причин нападения — конфликт с ГБУ «Жилищник». Оказывается у Глазова накопились долги по ЖКХ, за что ему перекрыли канализационные стояки в квартире. Планируя нападение 45-летний Глазов взял с собой в МФЦ пистолет, патроны, и деньги - 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей.

В РЕН ТВ сообщили, что подозреваемый признался в преступлении.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрельбадопросмфцСКРСергей Глазов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не в себе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске жена кормила мужа с ложечки 10 дней после веселья в сауне: Семья намерена взыскать 10 000 рублей с «Океана» за травму головы из-за мокрого пола
10:23:10 12/8/2021
В Бердске жена кормила мужа с ложечки 10 дней после веселья в сауне: Семья намерена взыскать 10 000 рублей с «Океана» за травму головы из-за мокрого пола
Финансовый эксперт Семерикова рассказала об опасности «пассивных» банковских карт
10:20:25 12/8/2021
Финансовый эксперт Семерикова рассказала об опасности «пассивных» банковских карт
БердскВласть Новосибирской области отказалась вычеркивать новую мусорную свалку около кладбища и аэродрома Бердска из терсхемы обращения с отходами
10:00:09 12/8/2021
Власть Новосибирской области отказалась вычеркивать новую мусорную свалку около кладбища и аэродрома Бердска из терсхемы обращения с отходами
Виторган рассказал о причинах замены Собчак на Нинидзе
9:57:10 12/8/2021
Виторган рассказал о причинах замены Собчак на Нинидзе
Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения
9:45:11 12/8/2021
Суд пересмотрит дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис спустя 10 лет заключения
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
9:34:30 12/8/2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Шахта «Листвяжная» выплатила почти 450 млн рублей семьям пострадавших при взрыве
9:12:39 12/8/2021
Шахта «Листвяжная» выплатила почти 450 млн рублей семьям пострадавших при взрыве
Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском
9:02:45 12/8/2021
Водитель легковушки врезался в лошадь и погиб под Новосибирском
Почему Тигр не любит лак на голове женщин в Новогоднюю ночь 31 декабря: какую прическу и цвет волос выбрать для встречи 2022 года?
9:00:30 12/8/2021
Почему Тигр не любит лак на голове женщин в Новогоднюю ночь 31 декабря: какую прическу и цвет волос выбрать для встречи 2022 года?
БердскВ мэрии Бердска не владеют информацией, в каких школах и на какие суммы сделаны ремонты в 2021 году
8:51:18 12/8/2021
В мэрии Бердска не владеют информацией, в каких школах и на какие суммы сделаны ремонты в 2021 году