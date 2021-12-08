СК опубликовал видео допроса Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ

В СКР опубликовали видео допроса Сергея Глазова. Кадры, где видно, как стрелка ведут на допрос, появились на YouTube на аккаунте ведомства. На ролике видно как подозреваемого заводят в кабинет, где находится следователь и сотрудники МВД. В пресс-службе СКР сообщили, что 8 декабря Сергею Глазову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что 7 декабря в Москве бывший военнослужащий устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». По официальной версии злоумышленник начал стрелять после того, как его попросили надеть маску. В результате действий злоумышленника погибли два человека и четверо были ранены, среди пострадавший 10-летняя девочка.
По данным Znak.com есть еще одна версия причин нападения — конфликт с ГБУ «Жилищник». Оказывается у Глазова накопились долги по ЖКХ, за что ему перекрыли канализационные стояки в квартире. Планируя нападение 45-летний Глазов взял с собой в МФЦ пистолет, патроны, и деньги - 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей.
В РЕН ТВ сообщили, что подозреваемый признался в преступлении.