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В Бердске 8 человек удостоены высшей боевой награды страны: 6 Героев России - из легендарной Бердской бригады спецназа ГРУ

6:23:5712/9/2021
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Троим из погибшим в чеченскую войну присвоено звание героя посмертно. Звезды получили их родные. Их именами назвали улицы и кадетский корпус. Страна 9 декабря отмечает День героев Отечества.

Мемориальную доску на доме, где жил капитан Лелюх, установили в 2000 году. Теперь эта улица носит его имя. Фото"Курьер.Среда"

В России 9 декабря отмечает День героев Отечества. Праздник учрежден в 2007 году. Он возродил традиции времен императрицы Екатерины II, которая в 1769 году учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В современной России 9 декабря чествуют тех, кто удостоен высших государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил героев и орденоносцев.

В Бердске не было войны, но город дал Родине настоящих героев, удостоенных высокого звания за ратные подвиги. Дмитрий Пастухов и Михаил Рогачев получили звания Героя Советского Союза за участие в Великой Отечественной войне. Пастухов скончался и похоронен в Бердске. Он умер в туберкулезном санатории, где проходил лечение после войны. На старом бердском кладбище похоронены родители Рогачева.

Прославленная бердская бригада спецназа ГРУ насчитывает шесть Героев России, трое из которых удостоены высокого звания посмертно. Их имена вместе с другими погибшими в ходе двух чеченских войн высечены на памятнике, который до сих пор находится на бывшей территории 67-й бригады специального назначения в Бердске.

Дмитрий Ерофеев — лейтенант, командир разведывательной группы 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 13 октября 1995 года (посмертно).
Игорь Лелюх — капитан, командир разведывательной группы 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 7 декабря 1995 года (посмертно).
Евгений Конопелькин — майор, командир 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 4 мая 1998 года.
Олег Куянов — прапорщик, снайпер разведывательной группы 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 30 декабря 1999 года (посмертно).
Иван Ануреев — рядовой, радист взвода связи 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 11 апреля 2000 года.
Дмитрий Сафин — майор, командир 691-го отряда специального назначения. Звание присвоено 4 мая 2001 года.

Как рассказал «Курьер.Среда», председатель бердского союза воинов-афганцев Анатолий Золотухин, из служивших и погибших в Афганистане во время 10-летней войны (1979-1989 годы) не было удостоенных высшей боевой награды.

Из награжденных звездой Героя России в Бердске сейчас никто не проживает.

Именами Пастухова, Рогачева и Лелюха в Бердске названы улицы. Имя Олега Куянова присвоено бердскому кадетскому корпусу. А знаменитую бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, ликвидировали в 2009 году в ходе военной реформы, проводимой тогдашним министром обороны Сердюковым.

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праздникбердская бригадабригада спецназа ГРУгерои РоссииАнатолий Золотухин
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Ликвидация Бердской бригады спецназа - ошибка?

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