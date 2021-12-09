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Сын идеолога американской политики Бжезинского предложил нанести «предупреждающий удар» по России

8:50:3912/9/2021
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В последнее время стали часто появляться сообщения об ужесточении мер в отношении России со стороны США. Это связано с заявлениями России об усилении мер на границе с Украиной.

Сын Бжезинского предложил нанести "предупреждающий удар" по России в виде задержки выплат. Фото: Pixabay.com

Заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский заявил в эфире YouTube-канала Open Ukraine, что по России нужно нанести предупреждающий удар: отключить страну от международной платежной системы SWIFT. Заявитель является сыном одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского. Также он отметил, что Евроатлантическому сообществу необходим комплексный подход по сдерживаю России.

– Мы можем принять какие-то меры даже сейчас. Например, можно задержать какие-нибудь платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT, – считает Бжезинский.

В последнее время стали часто появляться сообщения об ужесточении мер в отношении России со стороны США. Это связано с заявлениями России об усилении мер на границе с Украиной: появлялась информации о подготовке к вторжению. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не собирается ни на кого нападать, а лишь перемещается по собственной территории, что не должно никого интересовать.

Также в столице не раз выражались о по поводу угроз об отключении страны от SWIFT. По словам представителя системы в России Романа Чернова, такое действие не несет выгодны сторонам, которые грозятся принять такие меры. С высказыванием согласились и представители Центробанка, там сказали, что не чувствуют подобной угрозы, но в стране уже создана Система передачи финансовых сообщений.

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Россию отключат от SWIFT?

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