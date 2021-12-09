В Бердске выявили 14 новых зараженных коронавирусом 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, оперативный штаб Бердска по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных в городе. Так, за прошедшие сутки выявили 14 новых зараженных. Настоящее время под наблюдением врачей находятся 1316 жителей города, Тестов взято 375. Выздоровевших и выписанных 2885. Всего в городе зарегистрировано 3292 случая коронавирусной инфекции.
В школах ковидом болеют 33 ученика, в детских садах пять воспитанников. Контактных всего 914, из них школы - 827, сады - 87. Закрыты по ковиду: 5 групп в дошкольных учреждениях и 31 класс.По ОРВИ закрыты 24 класса и 10 групп в детских садах.