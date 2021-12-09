В Новосибирской области школьницу 3 года травили одноклассники. Дело дошло до СК

В Новосибирской области Следственный комитет проведет доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что в одной из местных школ сверстницы издевались над ученицей. Такое заявление сделали представители регионального отделения Следственного комитет России. Известно, что сотрудники ведомства проводят мероприятия, в ходе которых будут установлены все точные обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки планируется оценить бездействие должностных лиц школы.
– В ходе мониторинга публикаций СМИ нами была выявлена публикации об издевательствах над школьницей в школе № 2 имени В.Л. Комарова в городе Тогучине. В редакциях сообщалось, что такие действия в отношении ребенка осуществляются на протяжении нескольких лет, а также они привели к травме руки ученицы, – сообщается в ведомстве.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в томские школьники подожгли новогоднюю фигуру из ваты и шторы класса, чтобы снять видео в TikTok. Все случилось в в гимназии №24, там ученики 6 класса устроили пожар в кабинете географии, который находится на первом этаже. Известно, что на место возгорания прибыли пять машин пожарной охраны, а возгорание им удалось потушить за восемь минут. Всего из-за инцидента было эвакуировано 470 школьников и сотрудников.