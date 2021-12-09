В Новосибирске полицейский пошел под суд за взятку лапшой «Роллтон»

В Новосибирске суд вынес приговор двум полицейским по делу о получении взятки. Одного из них задержали за то, что он получил 84 пачки лапши «Роллтон». На скамье подсудимых оказались 37-летний бывший начальник отдела участковых полиции № 5 «Дзержинский» Николай Носков и его заместитель 39-летний Роман Тарасов. По предварительным данным следствия, летом 2018 года сотрудники полиции встретились с предпринимателем, который занималась продажей фруктов и овощей. Они знали даты проведений рейдов по пресечению незаконной торговли.
– Известно, что полицейские предложили местному бизнесмену докладывать информацию о проведении рейдов за определенную сумму: от 26 до 50-и ты, рублей. Таким образом подсудимые получали взятку до 2019 года. Общая сумма денежных средств – 309 тыс. рублей, – сообщается в ведомстве.
Кроме того, Николай Носков попался и на мелком взятничестве, известно, что в 2018 году он договорился с одним из местных предпринимателей о том, что не будет привлекать его к ответственности за торговлю алкогольными напитками без лицензии. В качестве вознаграждения ему дали 84 пачки лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, 5 пачек бумаги.
Учитывая все обстоятельства, суд вынес обвинительный приговор обоим подсудимым. Они получили по 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также преступники будут обязаны выплатить штраф в пятикратном размере взятки. Их лишили званий и возможности работать в правоохранительных органах сроком на три года. Отдельный приговор вынесен Носкову за мелкое взятничество, его приговорил штрафу в размере 100 тыс. рублей.