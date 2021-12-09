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День засандаленных: смешные открытки и примеры засандаленности 10 декабря

3:15:5912/9/2021
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Засандалить- сделать что-либо стремительно, быстро. Праздник засандаленных отмечается 10 декабря.

День засандаленных

Предложения со словом «засандалить»
– Конкретно этих, как мне кажется, без одежды интересует только одна часть твоего тела, и то только для того, чтобы туда шприц побольше засандалить.
Евгений Прядеев, Водяной. 2 уровень, 2020

День засандаленных

Хотя он уже вырос, но мать всё ещё порой обрушивалась на него, и палкой, и метлой, и ногой могла засандалить – как в те времена, когда был пацаном и вместо школы таскался по улицам и паркам.
Амир-Хосейн Фарди, Исмаил, 2010

День засандаленных

К тому же и профессионалы не отказывались от возможности засандалить во врага чем-нибудь острым, пусть даже не с целью убить, а чтобы отвлечь, сбить распальцовку чар или заставить отступить.
Александр Шапочкин, Осколки клана, 2020

Примеры, проза: kartaslov.ru
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