Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста

В России Госдума отклонила два законопроекта, согласны которым должны были вернуть прежний пенсионный возраст. С таким предложением выступали представители партий «Справедливая Россия» и КПРФ.Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб. Однако Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал такое заявление и решил оставить прежнее законодательство без изменений.
Данный законопроект предлагался два раза и оба раза от депутатов разных партий: первый раз с таким предложением выступил парламентарий фракции «Справедливая Россия» в апреле текущего года. Вторым предложением считалось выступление представителей КПРФ в августе 2021 года. Также известно, что инициативы не поддержали и представители правительства Российской Федерации.
В Министерстве труда были созданы дополнительные меры по возмещению инфляции для пенсионеров. Пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Однако по итогам года инфляция ожидается выше такого показателя. В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.