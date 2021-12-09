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09.12
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Депутаты Госдумы увеличили зарплаты своим помощникам на 20%

3:23:5212/9/2021
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Теперь члены обеих палат российского парламента вправе нанимать себе до семи помощников. Кому сколько платить, определяют сами парламентарии.

Депутаты Госдумы одобрили закон о росте зарплат своих помощников на 20%. Фото: Госдума

Госдума в первом и окончательном чтении приняла законопроект о росте зарплат помощников думских депутатов на 20%. Зарплатный фонд таким образом увеличится с 322 тыс. до 387 тыс. рублей в месяц.

Парламентарий Олег Нилов высказал недовольство тем, как СМИ комментируют эту инициативу. По его словам, журналисты не указывают, что зарплатный фонд будет распределяться между несколькими депутатскими помощниками.

"Идите и работайте тогда здесь сами!" — цитирует депутата Znak.com.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения в Конституцию от 2020 года "значительно расширили полномочия" думцев и "значительно увеличивают объем работы в регионах". А для "поддержания связи с избирателями требуются высококвалифицированные кадры помощников".

Теперь члены обеих палат российского парламента вправе нанимать себе до семи помощников. И брать их на работу по срочному контракту.

Зарплатный фонд распределяется между всеми помощниками, а кому сколько платить, устанавливает сам депутат.

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законопроектзарплатыпомощникизменения в КонституциюОлег Нилов
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Оправдано столько помощников и такие зарплаты?

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