Депутаты Госдумы увеличили зарплаты своим помощникам на 20%

Госдума в первом и окончательном чтении приняла законопроект о росте зарплат помощников думских депутатов на 20%. Зарплатный фонд таким образом увеличится с 322 тыс. до 387 тыс. рублей в месяц.
Парламентарий Олег Нилов высказал недовольство тем, как СМИ комментируют эту инициативу. По его словам, журналисты не указывают, что зарплатный фонд будет распределяться между несколькими депутатскими помощниками.
"Идите и работайте тогда здесь сами!" — цитирует депутата Znak.com.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что изменения в Конституцию от 2020 года "значительно расширили полномочия" думцев и "значительно увеличивают объем работы в регионах". А для "поддержания связи с избирателями требуются высококвалифицированные кадры помощников".
Теперь члены обеих палат российского парламента вправе нанимать себе до семи помощников. И брать их на работу по срочному контракту.
Зарплатный фонд распределяется между всеми помощниками, а кому сколько платить, устанавливает сам депутат.