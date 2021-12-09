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Экс-прокурора района Новосибирска заподозрили во взятках. Силовики проводят обыски и намерены задержать Олега Бушмакина

3:49:5612/9/2021
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Переданные ему 150 тыс. рублей предназначались за предоставление копий материалов процессуальной проверки, проведенной СКР в отношении директора АО «Сибсма» Долгушина в связи с уклонением от уплаты налогов.

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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска. Фото: СКР

Главк СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Его подозревают в получение взятки и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 и  ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом 9 декабря сообщили центральном аппарате Следственного комитета России.

По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин, будучи районным прокурором, получил при посредничестве ряда лиц 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Деньги предназначались за предоставление копий материалов процессуальной проверки, проведенной СКР в отношении Долгушина в связи с уклонением от уплаты налогов.

-В 2018 году Бушмакин, кроме того, превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований, - рассказали в Следственном комитете.

Сейчас по месту жительства Бушмакина силовики проводят обыски. Сразу после этого его планируют задержать и предъявить ему обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде ареста и содержания в СИЗО.

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