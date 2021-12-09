Экс-прокурора района Новосибирска заподозрили во взятках. Силовики проводят обыски и намерены задержать Олега Бушмакина

Главк СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Его подозревают в получение взятки и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом 9 декабря сообщили центральном аппарате Следственного комитета России.
По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин, будучи районным прокурором, получил при посредничестве ряда лиц 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Деньги предназначались за предоставление копий материалов процессуальной проверки, проведенной СКР в отношении Долгушина в связи с уклонением от уплаты налогов.
-В 2018 году Бушмакин, кроме того, превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований, - рассказали в Следственном комитете.
Сейчас по месту жительства Бушмакина силовики проводят обыски. Сразу после этого его планируют задержать и предъявить ему обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде ареста и содержания в СИЗО.