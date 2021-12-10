Труп подполковника Росгвардии без головы и рук нашли в Тульской области

В Тульской области нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии, которого искали порядка двух недель. Известно, что труп был найден обезглавленным и без рук. Оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа Харламов, служащий в московской Росгвардии пропал 18 ноября. Он вышел из дома дома после ссоры с бывшей женой и исчез, никого не предупредив, куда направляется. По версии следствия, именно конфликт с бывшей супругой мог стать причиной исчезновения мужчины.
Его останки были найдены в одном из заброшенных дачных домов рядом с селом Анишино под Тулой. У тела отсутствовала голова и кисти рук. Также обнаружившие тело нашли осколочные ранения в области груди и ног. Рядом с телом был найден рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Все вещественные доказательства уже отправлены на прохождение необходимых экспертиз.