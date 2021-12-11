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Производственный календарь на 2022 год: все месяцы с рабочими, выходными и праздничными днями

8:30:1912/11/2021,Анна Филатова
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С помощью производственного календаря формируются график отпусков и график рабочего процесса.

Как жители России будут отдыхать в 2022 году. Фото: Рixabay.com
Как жители России будут отдыхать в 2022 году. Фото: Рixabay.com

Производственный календарь — это надежный помощник работников бухгалтерии, а также отдела кадров.

С помощью производственного календаря формируются график отпусков и график рабочего процесса. Календарь делит весь год на кварталы, по которым бухгалтерия формирует отчеты. В календаре представлены три вида учета рабочего времени, из расчета в 40, 36 и 24 часовой недели. Благодаря данной функции бухгалтеру не приходится тратить время на длительные подсчеты часов отработанного времени.

Как и в обычном календаре, в производственном обозначены выходные, рабочие и праздничные дни. Для удобства обработки данных в календаре обозначены и предпраздничные дни, длина которых короче на час.

Кроме удобства бухгалтеров производственный календарь очень помогает работающим людям во время планирования выходных и праздничных дней. Всегда можно посмотреть в календарь и рассчитать поездки в отпуск или визиты к родственникам.

Производственный календарь всегда формируется заранее, чтобы у людей была возможность строить планы на отдых в следующем году.

Праздники, которые приходятся на выходные дни будут перенесены на рабочие: 1 января, суббота переносится на 3 мая, вторник; 2 января, воскресенье будет перенесена на 10 мая, вторник; 5 марта, суббота будет перенесена на 7 марта, понедельник.

1 квартал.

2 квартал.


3 квартал.


4 квартал.


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