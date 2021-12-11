Производственный календарь на 2022 год: все месяцы с рабочими, выходными и праздничными днями

Производственный календарь — это надежный помощник работников бухгалтерии, а также отдела кадров.
С помощью производственного календаря формируются график отпусков и график рабочего процесса. Календарь делит весь год на кварталы, по которым бухгалтерия формирует отчеты. В календаре представлены три вида учета рабочего времени, из расчета в 40, 36 и 24 часовой недели. Благодаря данной функции бухгалтеру не приходится тратить время на длительные подсчеты часов отработанного времени.
Как и в обычном календаре, в производственном обозначены выходные, рабочие и праздничные дни. Для удобства обработки данных в календаре обозначены и предпраздничные дни, длина которых короче на час.
Кроме удобства бухгалтеров производственный календарь очень помогает работающим людям во время планирования выходных и праздничных дней. Всегда можно посмотреть в календарь и рассчитать поездки в отпуск или визиты к родственникам.
Производственный календарь всегда формируется заранее, чтобы у людей была возможность строить планы на отдых в следующем году.
Праздники, которые приходятся на выходные дни будут перенесены на рабочие: 1 января, суббота переносится на 3 мая, вторник; 2 января, воскресенье будет перенесена на 10 мая, вторник; 5 марта, суббота будет перенесена на 7 марта, понедельник.
1 квартал.
2 квартал.
3 квартал.
4 квартал.