В Бердске болеют коронавирусом 420 человек на 11 декабря. Ковидный госпиталь ЦГБ всех вместить не может

Стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске. Информацию "Курьер.Среда" в субботу предоставил городской оперативный штаб.
За прошедшие сутки в Бердске выявили 15 новых случаев заболевания ковидом. За все время пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 3322 бердчан.
По сведениям оперштаба, на 11 декабря под медицинским наблюдением находятся 1076 жителей Бердска. У них подозревают коронавирус. За минувшие сутки медики взяли еще 312 тестов на определение ковид-статуса людей с характерными для заболевания симптомами.
По официальным данным, на сегодняшний день излечились от коронавирусной инфекции 2902 бердчанина. Следовательно, можно предположить, что сейчас болеют ковидом 420 горожан.
Вероятно, у части из них заболевание протекает в легкой форме или они лежат в стационарах Новосибирска, так как ковидный госпиталь Бердской ЦГБ рассчитан на 160 мест. Ранее сообщалась, что ежедневно в нем появляются до 15 новых пациентов.
Как сообщал "Курьер.Среда", за последние сутки на 11 декабря в Новосибирской области умер от коронавируса 17-летний пациент и еще 12 человек.