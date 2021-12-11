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В Бердске болеют коронавирусом 420 человек на 11 декабря. Ковидный госпиталь ЦГБ всех вместить не может

8:03:5412/11/2021
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Вероятно, у зараженных заболевание протекает в легкой форме или они госпитализированы в новосибирские больницы. За последние стуки выявили 15 новых случаев ковида среди бердчан.

Ежедневно в Бердске 15 человек заражаются ковидом. Фото: Минздрав Новосибирской области

Стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске. Информацию "Курьер.Среда" в субботу предоставил городской оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Бердске выявили 15 новых случаев заболевания ковидом. За все время пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 3322 бердчан.

По сведениям оперштаба, на 11 декабря под медицинским наблюдением находятся 1076 жителей Бердска. У них подозревают коронавирус. За минувшие сутки медики взяли еще 312 тестов на определение ковид-статуса людей с характерными для заболевания симптомами.

По официальным данным, на сегодняшний день излечились от коронавирусной инфекции 2902 бердчанина. Следовательно, можно предположить, что сейчас болеют ковидом 420 горожан.

Вероятно, у части из них заболевание протекает в легкой форме или они лежат в стационарах Новосибирска, так как ковидный госпиталь Бердской ЦГБ рассчитан на 160 мест. Ранее сообщалась, что ежедневно в нем появляются до 15 новых пациентов.

Как сообщал "Курьер.Среда", за последние сутки на 11 декабря в Новосибирской области умер от коронавируса 17-летний пациент и еще 12 человек.

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