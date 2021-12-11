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Александр Сокуров ответил Рамзану Кадырову на обвинения в продажности

8:33:2112/11/2021
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Глава Чечни считает слова кинематографиста требующими проверки на экстремизм, на это режиссер ответил: он имеет право говорить президенту, что думает.

Александр Сокуров - российский и советский кинематографист. Фото: Wikimedia Commons

70-летний Александр Сокуров, кинорежиссер и сценарист, ответил главе Чечни на его обвинения в продажности.

Ранее в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал, что ему «не нравится эта продажная морда» и предложил проверить высказывание правозащитника на антигосударственность и экстремизм.

Высказывание главы Чечни последовало за тем, когда Александр Сокуров в ходе встречи Совета по правам человека и президента России Владимира Путина призвал главу государства отпустить тех, кто не хочет жить в России. По мнению кинематографиста, кавказские республики имеют ярко выраженный "национальный характер". На что Путин резко отреагировал и призвал не устраивать ток-шоу из заседания.

Советский, российский кинорежиссер и сценарист, народный артист Российской Федерации Александр Сокуров ответил Кадырову словами:

- То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал…

Он добавил, что разговор был открытым.

- С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стран, - пояснил Сокуров и заметил, что это высказывание было уместно в рамках СПЧ.

После спора с президентом Сокуров опасался, что его арестуют, что его высказывание примут за призывы к нарушению целостности страны, но в Кремле заверили, что этого не будет.

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