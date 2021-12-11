Александр Сокуров ответил Рамзану Кадырову на обвинения в продажности

70-летний Александр Сокуров, кинорежиссер и сценарист, ответил главе Чечни на его обвинения в продажности.
Ранее в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал, что ему «не нравится эта продажная морда» и предложил проверить высказывание правозащитника на антигосударственность и экстремизм.
Высказывание главы Чечни последовало за тем, когда Александр Сокуров в ходе встречи Совета по правам человека и президента России Владимира Путина призвал главу государства отпустить тех, кто не хочет жить в России. По мнению кинематографиста, кавказские республики имеют ярко выраженный "национальный характер". На что Путин резко отреагировал и призвал не устраивать ток-шоу из заседания.
Советский, российский кинорежиссер и сценарист, народный артист Российской Федерации Александр Сокуров ответил Кадырову словами:
- То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал…
Он добавил, что разговор был открытым.
- С президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стран, - пояснил Сокуров и заметил, что это высказывание было уместно в рамках СПЧ.
После спора с президентом Сокуров опасался, что его арестуют, что его высказывание примут за призывы к нарушению целостности страны, но в Кремле заверили, что этого не будет.