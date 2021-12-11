Николай Угодник и Николай Чудотворец – это один и тот же Святой? Жизнь Святого и чудеса

В православии очень почитаются все святые, и некоторым из них посвящено даже сразу несколько дат. Исключением не стал и Николай Чудотворец, день памяти которого состоится 19 декабря. Стоит отметить, что тот же самый человек, что и Николай Угодник, как его еще называют в народе. У многих православных есть заблуждения по поводу того, что это совершенно разные люди. На самом деле, это один и тот же человек, который на протяжении всей своей жизни совершал настоящие чудеса.
С самых ранних лет он был напрямую связан с религией, и с детства у него была ярко выраженная любовь к христианству. Сначала он просто проводил много времени в храме, затем стал чтецом, а позже и священником церкви. Он был очень добрым, искренним и отзывчивым. Всем, кто обращался к нему за помощью, он помогал от всей души и делал это бескорыстно.
Самыми главными чудесами, которые он совершил при жизни, можно считать его исцеления и воскрешения людей. Согласно житию, это происходило на протяжении всей его жизни и случалось неоднократно. К нему поступало очень много просьб, связанных с этой сферой, и с каждым новым испытанием справлялся, за что его и любил народ.
Помимо этого, он помогал не только отдельным людям, но и спасал жизни больших групп людей. Например, как-то раз он усмирил шумное море, чтобы моряки смогли спокойно переплыть его. Помимо этого, он спас город Миры от страшного голода, вознося свои сильные молитвы к Иисусу Христу. Кстати, многие такие чудеса он совершал, не дожидаясь, чтобы его кто-то попросил об этом, потому что он и сам нередко первым выходил на помощь обычным православным людям.