Аборт в США становится все более недоступным для женщин

Правовые ограничения, ограничивающие доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья в Соединенных Штатах, продолжают расширяться значительными темпами, согласно обновленным данным, опубликованным сегодня Центром исследований права общественного здравоохранения при Университете Темпл на сайте LawAtlas.org. Теперь в данных собраны подробные сведения о законах об абортах с декабря 2018 года по октябрь 2021 года.
«Штаты продолжают принимать новые законы, существенно ограничивающие доступ к основному медицинскому обслуживанию по прерыванию беременности», - сказала Адриенн Гораши, эсквайр, руководитель программы Центра исследований законодательства в области общественного здравоохранения и ведущий исследователь этого проекта. «В условиях глобальной пандемии и отсутствия федеральной защиты темпы и масштабы этого движения вызывают особую тревогу», пишет medicalxpress.com.
Несмотря на недавнюю приостановку FDA требований к персональному отпуску мифепристона, законодательные собрания штатов и суды приняли законы об отмене медикаментозного аборта, добавили требования к персональному отпуску и запретили рассылку таблеток для аборта.
Согласно данным, запрет на аборты был особенно активной областью закона с 2019 года. Пределы преждевременной жизнеспособности, являющиеся предметом недавно оспариваемого Верховным судом дела Доббс против Женской организации здравоохранения Джексона, стали более заметными:
Из 41 штата, запрещающего аборты после определенного срока беременности, 25 штатов имеют ограничения по преждевременной выживаемости, начиная от полного запрета на аборты на любом этапе беременности в двух штатах (от одного штата, Алабама, в 2020 году) до более общие 20-недельные запреты в 19 штатах.
В одиннадцати штатах сейчас действуют триггерные законы, запрещающие аборты в случае отмены дела Роу против Уэйда, по сравнению с тремя штатами в 2019 году.
В 10 штатах введены запреты на сердцебиение плода в 2021 году, которые запрещают аборты после обнаружения сердечной деятельности плода. Это увеличение по сравнению с тремя штатами в 2018 году, хотя большинство из них было оспорено в судах.
В двух штатах, Монтане и Южной Дакоте, теперь действуют запреты, основанные на утверждении, что плод может чувствовать боль в 20 недель.
Также к исходу дела Доббса относятся несколько штатов с запретами на аборты «до Роу», которые потенциально могут быть восстановлены в случае отмены «Роу против Уэйда». Эти запреты на аборты появились еще до принятия в 1973 г. решения о защите преждевременных абортов, но, поскольку статус Роу неясен, штаты могут снова попытаться ограничить большинство или все аборты.
Обновленные данные, опубликованные сегодня, охватывают статуты, постановления и постановления судов в 15 различных областях права, связанных с абортами, с 1 декабря 2018 г. по 1 октября 2021 г. Набор данных включает расширенные данные о требованиях до аборта (ранее называвшихся набор данных "Периоды ожидания абортов"). Этот набор данных теперь более полно отражает требования, которым должен соответствовать человек, желающий сделать аборт, прежде чем он сможет пройти процедуру, включая периоды ожидания, тестирование, консультирование или УЗИ.