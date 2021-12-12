Алкоголь на Новый год и Рождество может принести вам три неприятных побочных эффекта

Рождество и Новый год - время потворства своим слабостям, и так должно быть. Однако, если вы заметили, что цифры на весах растут, причиной могут быть дополнительные напитки в праздничный сезон.
Дух Рождества часто может включать в себя наслаждение несколькими спиртными напитками, пивом и вином, чем обычно. По мере того, как год подходит к концу, приятно распустить волосы, выпив несколько напитков, чтобы отпраздновать это событие, но как эти дополнительные напитки повлияют на ваше здоровье, пишет express.co.uk.
В период Рождества многие из нас выпивают несколько больше глинтвейна, чем обычно. Праздничный период - это время, чтобы повеселиться, и вы заслуживаете угощения в течение всего года. Однако чрезмерное употребление алкоголя перед Рождеством может сказаться на вашей внешности и на вашем здоровье.
Чрезмерное употребление алкоголя в период Рождества может не только вызвать вздутие живота, но также испортить цвет лица и заставить вас чувствовать себя подавленным.
Вот три опасности рождественской выпивки.
Увеличение весаРождество - не лучшее время, чтобы сидеть на диете, с искушениями повсюду, от пирогов с фаршем до Улицы качества.
Побалуйте себя дополнительной выпивкой в праздничный сезон, будь то рождественская вечеринка в офисе или встреча с друзьями перед новым годом, может добавить сантиметров к вашей талии.
Доктор Шарлотта Нортон из The Slimming Clinic сказала: «Алкогольные напитки не содержат питательных веществ для организма; только пустые калории.
«При невероятно высоком содержании сахара в напитках (например, в вине) наблюдается увеличение веса».
И дело не только в алкоголе: многие из нас, когда мы переедаем, с большей вероятностью соглашаемся на жирный бургер или порцию чипсов, чтобы «впитать» алкоголь.
Д-р Нортон сказал: «Переедание для замены употребления алкоголя также очень распространено.
«Прежде чем вы это узнаете, могут пройти месяцы, и фунты будут расти, даже не осознавая».
Андре Фурнье, соучредитель Deleo, добавляет: «Как сказала доктор Шарлотта Нортон, праздничный период может вызвать реальную нагрузку на организм, от запоя до чрезмерного переедания.
Часто январь - это время, когда люди стремятся изменить набранный вес и сосредоточиться на диете и физических упражнениях".
Проблемы с кожейАлкоголь поражает каждую слизистую оболочку, от поджелудочной железы и печени до кожи, что приводит к значительным повреждениям кожи.
Хаген Шумахер, консультант по пластическому хирургу в Adore Life, сказал: «Если в праздничный период вы употребляете алкоголь, вам следует увеличить потребление воды, чтобы увлажнить тело и кожу.
«Алкоголь известен как мочегонное средство, что означает, что он заставляет вас чаще пользоваться ванной, чем обычно.
«Эта потеря жидкости лишит организм основных электролитов, что может способствовать ощущению сухости кожи».
Если вы не пьете и хотите свести к минимуму воздействие, попробуйте сочетать каждый алкогольный напиток, который вам нравится, со стаканом воды.
Хаген сказал: «Потребление большего количества воды не только поможет организму вывести токсины, но и поможет регидратировать кожу и придать ей большую эластичность, делая ее более гладкой и сияющей.
«Это также может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин с течением времени, поскольку помогает естественным образом подтянуть кожу и поддерживать уровень коллагена в ней».
Это лишит вас праздничного настроенияВозможно, вы почувствуете себя счастливым, наслаждаясь бокалом шампанского, но на следующее утро вы почувствуете себя далеко не празднично - и тому есть научная причина.
Д-р Мартин Кинселла, основатель BioID Health, сказал: «Когда мы употребляем алкоголь, наши тела производят больше дофамина, который поступает в« центры вознаграждения »мозга, заставляя нас чувствовать себя хорошо и желать делать больше из того, чем мы занимаемся. делает.
«В долгосрочной перспективе организм привыкает к выбросам дофамина, вызываемым алкоголем, и начинает вырабатывать меньше дофамина, чтобы компенсировать это.
«Это означает, что если употребление алкоголя станет привычкой, у нас может развиться дефицит дофамина, что может привести к депрессии.
«Печальная правда заключается в том, что алкоголь разрушительно влияет на психическое здоровье, оставляя длительные эффекты, которые могут длиться дни, недели и месяцы».
Доктор Кинселла иллюстрирует отрезвляющую правду, но, по его словам, есть вещи, которые можно сделать, чтобы подбодрить себя.
Доктор Кинселла сказал: «Если вы едите питательную пищу и занимаетесь физическими упражнениями, это поможет повысить уровень дофамина и серотонина.
«Также необходимо убедиться, что вы высыпаетесь.
«Если сохраняющееся плохое настроение сохраняется, всегда лучше обратиться за помощью к медицинскому работнику».