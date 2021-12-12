Пять человек погибли на трассе "Волга" при столкновении ВАЗа и грузовика Hino

Жуткое ДТП произошло ранним утром 12 декабря на 323-м километре автодороги М-7 "Волга". Смертельная авария авария случилась в Гороховецком районе Владимирской области.
В региональном управлении МВД рассказали, что водитель легкового автомобиля ВАЗ на огромной скорости врезался в грузовик Hino. Он стоял на обочине трассы .
В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира отечественного авто - все, кто в нем находился.
На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Бердске на ул. Морской у санатория "Парус" на этой неделе в массовом ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Их на машине скорой помощи доставили в Бердскую ЦГБ.