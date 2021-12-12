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12.12
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Пять человек погибли на трассе "Волга" при столкновении ВАЗа и грузовика Hino

11:31:1512/12/2021
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Отечественный автомобиль на огромной скорости врезался в грузовую машину, стоявшую на обочине. В легковушке никто не выжил.

Пять человек погибли на автодороге М-7 "Волга". Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Жуткое  ДТП произошло ранним утром 12 декабря на 323-м километре автодороги М-7 "Волга". Смертельная авария авария случилась в Гороховецком районе Владимирской области.

В региональном управлении МВД рассказали, что водитель легкового автомобиля ВАЗ на огромной скорости врезался в грузовик Hino. Он стоял на обочине трассы .

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира отечественного авто - все, кто в нем находился.

На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в Бердске на ул. Морской у санатория "Парус" на этой неделе в массовом ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Их на машине скорой помощи доставили в Бердскую ЦГБ.

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