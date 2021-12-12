День Николая Угодника в декабре: традиции и как праздновать день памяти святого 19 декабря

Ежедневно, в четверг в церкви почитают святого Николая Чудотворца. В народе святого называют Николай Чудотворец, из-за того, что люди верят в то, что он исполняет просьбы людей. В году есть три официальных дня, когда святого почитают люди: 1 августа, 19 декабря и 22 мая.
Праздник Николая Угодника, который отмечают в мае, называется — Летним, а тот, который приходится на 19 декабря — Зимним. Николай Чудотворец почитается не только православными гражданами, но и католиками, у них этот святой ассоциируется с Санта Клаусом, считается, что это один и тот же человек. Люди верят, что в Рождество Николай Чудотворец приносит детям подарки под елку в Рождество. Такая аналогия не просто так появилась, святой очень сильно любил детей и был очень добр ко всем людям.
Святой Николай прожил долгую и праведную жизнь, умер он в преклонном возрасте, будучи в сане епископа. Родители Николая были состоятельными людьми и могли себе позволить дать своему ребенку хорошее образование. С детства святой был очень любознательным и смышленым ребенком. Много чудес совершил святой, он мог останавливать эпидемии и природные катаклизмы.
Традиции дня.
1. Все верующие должны 19 декабря сходить в церковь и прослушать праздничную молебен. Поставить свечку к иконе святого и прочесть молитву.
2. 19 декабря каждый человек должен закрыть все свои долги, касается это не только финансов, но и моральных терзаний.
3. Необходимо помочь нуждающимся, раздайте мелочь нищим или отдайте свои вещи, которые вы не носите и продукты питания нуждающимся.
4. В этот день издавна было принято дарить детям небольшие сладкие подарки, традиционно их клали под подушку.
5. 19 декабря выпадает на один из дней Рождественского поста, но церковь разрешает в этот праздник употреблять в пищу рыбу.