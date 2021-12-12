Суд арестовал отвергнутого ревнивца, облившего кислотой бывшую девушку и ее нового возлюбленного в Петербурге

Суд 12 декабря арестовал 24-летнего мужчину, который облил кислотой юношу и девушку в Санкт-Петербурге.
По информации РЕН ТВ, он заключен под стражу и останется в СИЗО пока до 8 января 2022 года. Пока идет расследование, ему могут многократно продлевать арест по ходатайству стороны обвинения.
Как сообщал "Курьер.Среда", чудовищное происшествие произошло вечером 10 декабря в самом центре северной столицы.
К 16-летней девушке и ее 18-летнему спутнику, которые находились на набережной канала Грибоедова, подошел мужчина и плеснул им в лица кислотой. Обоих пострадавших госпитализировали с серьезными химическими ожогами.
Медики оценивают состояние несовершеннолетней как тяжелое. У нее пострадало лицо. Пострадавший молодой человек чувствует себя лучше - удовлетворительно.
Во время ареста обвиняемый заявил о раскаянии. Он пояснил, что с помощью кислоты мстил за измену своей девушке, которая ушла к другому.
Подозреваемый - 24-летний Даниил Кот приехал в Петербург из Тверской области.